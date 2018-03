La fabbrica di cioccolato | Johnny Depp nuovo Willy Wonka | trama | cast e curiosità

tvzap.kataweb

: MARTEDI SERA C'È SIA KILL BILL CHE LA FABBRICA DI CIOCCOLATO IN TV COSA CAZZO SCELGO - maIrhood : MARTEDI SERA C'È SIA KILL BILL CHE LA FABBRICA DI CIOCCOLATO IN TV COSA CAZZO SCELGO - LunaLovegood_11 : Stiamo facendo delle cose pazzesche, mi sembra di stare nella Fabbrica di Cioccolato - loredanaroccasa : Spring summer 2018 INTRECCI. La nostra fabbrica del cioccolato Antica Dolceria Bonajuto ha ospitato lo shouting gra… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Una serata all’insegna della golosità in compagnia degli Umpa Lumpa ein versionecon Ladi, film del 2005 diretto da Tim Burton, in onda martedì 27 marzo alle ore 21.10 su Italia Uno. Ladi, il trailer Ladi, laIl più grande cioccolataio del mondovive da anni chiuso dentro la sua magnifica, che apre i cancelli solo per far uscire i carichi di dolci che vengono venduti in tutto il mondo. A sorpresa, dentro cinque tavolette disi trovano altrettanti biglietti d’oro che danno diritto ad una visita di un giorno intero nelladi. Per uno dei bambini c’è in serbo anche un premio speciale. Tra i cinque c’è il giudizioso CharlieBuckey, un bambino povero, che col nonno Joe vince l’ultimo biglietto: per lui inizia così ...