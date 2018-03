La commozione dell'attore Davide Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione del David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al figlio ...

Funerali Davide Astori - tutto lo strazio di Francesca Fioretti in una foto. L’arrivo in chiesa della compagna del capitano - distrutta dal dolore e stretta da amici e parenti - è stato uno dei momenti più toccanti - di commozione generale : Davide Astori, l’ultimo saluto al capitano viola, stroncato all’improvviso nel sonno e per cause naturali, come rilevato dall’autopsia, è nella basilica di Santa Croce a Firenze. La ‘sua’ Firenze, la città che non gli ha dato i natali (il calciatore era nato a San Giovanni Bianco, Bergamo) ma che l’ha accolto nell’estate del 2015 dopo una stagione alla Roma. E lì, nella strada dove viveva con la ...

Astori - folla e commozione ai funerali del capitano della Fiorentina : folla e commozione a Firenze che si stringe accanto alla famiglia di Davide Astori. Tutti in coda all'esterno della basilica di Santa Croce per i funerali del capitano della Fiorentina morto domenica scorsa in un...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

Sanremo - Pierfrancesco Favino emoziona tutti : rivedi il suo pezzo recitato. commozione per il pubblico dell’Ariston e per i telespettatori. Un momento di bravura unica : Pierfrancesco Favino è la vera rivelazione di questo festival. In occasione della finalissima, poi, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha regalato al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori un pezzo di bravura davvero rara, degno dei più grandi. Il tema è l’immigrazione, e Favino è arrivato dritto al cuore di tutti con un testo ricco e che lui ha interpretato da brividi. Subito dopo la sua performance anche ...