L'ex pilota e deputata Nadia- divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita ain uno scambio - èdi un progettato attentato alla Rada, il Parlamento ucraino. Secondo la Procura,voleva "far saltare in aria l'aula". La donna è anchedi tentato golpe e gli inquirenti ne hanno chiesto l'arresto. Atteso il voto del Parlamento, dopo l' ok già dato dal comitato per il Regolamento.(Di giovedì 22 marzo 2018)