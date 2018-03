Kaspersky Lab avverte | la sicurezza internet entra nella vita di coppia

Malwarebytes e Kaspersky Lab scoprono due nuovi malware decisamente dannosi : malwarebytes ha scoperto una campagna di mining che reindirizza gli utenti in apposito sito che sfrutta gli smartphone degli ignari utenti per effettuare mining di criptovalute. Intanto Kaspersky Lab scopre un malware multifunzione che sfrutta una vulnerabilità di Telegram Messenger. L'articolo malwarebytes e Kaspersky Lab scoprono due nuovi malware decisamente dannosi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.