Juventus | tutti pazzi per Allegri | si muovono PSG | Chelsea | Real e United

La parola Juventus in tutti i vocabolari ha il significato di vittoria : La Juventus di Max Allegri si conferma macchina da guerra battendo anche l'Atalanta di Gasperini, con questa vittoria salgono a 12 le vittorie consecutive dei bianconeri che continuano senza sosta la corsa al titolo. La rosa bianconera si sta rivelando l'arma in più Nel recupero della 26esima giornata del campionato di Serie A la Juventus non lascia scampo all'Atalanta vincendo per 2-0 tra le mura amiche. Con questa vittoria la squadra torinese ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta di Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

“Finché avrò voglia di soffrire…”. Gianluigi Buffon gela la sala. Ospite di Oscar Farinetti insieme a Ilaria D’Amico - il ‘portierone’ della Juventus risponde alla domanda e lascia tutti di sasso : Dalla Juventus al Parma, passando per la Nazionale. Il matrimonio con Alena Seredova, i figli Louis Thomas e David Lee, il divorzio e l’amore ritrovato grazie alla giornalista sportiva di Sky Ilaria D’Amico, che nel 2012 gli ha ‘regalato’ un altro bambino, Leopoldo Mattia. Gigi Buffon, Ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba insieme alla sua compagna, parla così del suo ...

Juventus - questo è Dybala! E fa paura a tutti : TORINO - Ci manca solo che si metta a segnare anche di testa, cosa che finora non gli è ancora mai riuscita, almeno in Italia. Intanto ieri Paulo Dybala ha firmato la quarta rete stagionale con il ...

LIVE Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia del colpaccio nella tana degli Spurs: dopo il 2-2 di Torino, i ragazzi di Max Allegri sono obbligati a vincere (o a pareggiare segnando almeno tre gol) per passare il turno e proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Non sarà facile fare la differenza a ...

Tottenham-Juventus - come vederla in tv? Orario d’inizio e programma della Champions League. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Mercoledì 7 marzo si disputerà Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della qualificazione al turno successivo ma dovranno superarsi: bisogna infatti rimediare al 2-2 casalingo maturato tre settimane fa. I ragazzi di Max Allegri si erano fatti rimontare di fronte al proprio pubblico e ora dovranno obbligatoriamente vincere sul campo della formazione londinese (o ...

Tottenham-Juventus - come vederla in tv? C’è la diretta in chiaro e gratis su Canale5. La Champions League per tutti su Mediaset : Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5: in chiaro e gratis per tutti i tifosi bianconeri e per tutti gli appassionati che potranno così gustarsi la partita senza dover pagare. Mercoledì 7 marzo (ore 20.45) andrà in scena un match decisivo per i Campioni d’Italia che hanno pareggiato all’andata (2-2) e che dunque sono costretti a vincere (o a ...

Meteo Juventus-Atalanta : ancora lo “spettro” della neve - tutti i dettagli : Meteo Juventus-Atalanta – Questa sera Juventus-Atalanta torneranno ad affrontarsi in Coppa Italia, dopo la gara saltata per neve della scorsa domenica. Ebbene, Burian non dà tregua a Torino e nel pomeriggio dovrebbe tornare a nevicare proprio in prossimità dell’incontro che è fissato alle ore 17,30 all’Allianz Stadium. Le previsioni parlano di una nevicata non massiccia come quella di domenica, ma neve sarà. C’è attesa ...

Valzer panchine in Serie A : Juventus - Lazio - Atalanta e Bologna cambiano allenatore - tutti i nomi : panchine Serie A – La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva ma già si pensa al prossimo campionato, in particolar modo diverse panchine potrebbero subire ribaltoni. La prima è quella della Juventus, l’avventura in bianconero del tecnico Massimiliano Allegri sembra essere giunta al capolinea, dalla prossima stagione si profila una stagione in Premier League mentre al club bianconero potrebbe arrivare Simone Inzaghi, grande ...