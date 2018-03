Juventus-Real Madrid in chiaro | ufficiale | ecco dove è possibile seguire il match

Mediaset lancia Canale 20 con la diretta di Juventus – Real Madrid : Debutto col botto per il nuovo Canale 20 di Mediaset che propone la diretta di Juventus – Real Madrid, sfida d’andata per i quarti di finale della Uefa Champions League 2018 Mediaset ha deciso di fare le cose in grande per il nuovo Canale 20. Un lancio in grandissimo stile visto che l’azienda del Biscione ha deciso di accendere i riflettori sul nuovo Canale con la diretta del match Juventus – Real Madrid. Juventus – ...

Champions - Real-Juventus - Casemiro : "Douglas Costa? Lo spezzo in due" : Douglas Costa e Casemiro , compagni di Nazionale e insieme nelle conferenza stampa che anticipa la gara tra Brasile e Russia. La domanda che spiazza i calciatori I due parlando del match che gli ...

Juventus - tutti pazzi per Allegri : si muovono PSG - Chelsea - Real e United : Secondo il Corriere dello Sport , PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester United sono alla finestra per l'allenatore della Juventus. Ognuno di questi club vive situazioni particolari e a fine stagione ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : dal 26 marzo la vendita libera : Partita la fase di prelazione per Juventus-Real Madrid, in programma il prossimo 3 aprile: dal 26 marzo la vendita libera L'articolo Champions League, Juventus-Real Madrid: dal 26 marzo la vendita libera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Alex Sandro : distrazione muscolare. Può tornare per il Real : La situazione di Alex Sandro è meno grave del previsto. Il laterale brasiliano ha subito una distrazione alla coscia destra durante il ritiro con il Brasile ed è rientrato subito a Torino. Gli ...

Juventus - INFORTUNI CHIELLINI E ALEX SANDRO/ Per il brasiliano risentimento muscolare : salta il Real Madrid? : JUVENTUS, CHIELLINI e ALEX SANDRO: il centrale riposa in campionato, il brasiliano salta la Champions? Nuovi INFORTUNI in casa bianconera, in vista di due impegni molto delicati(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:10:00 GMT)

