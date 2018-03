Juventus-Milan | cresce l’attesa | l’Allianz Stadium è già tutto esaurito

Biglietti Juventus-Milan (31 marzo) : come acquistare i tickets della 30ma giornata di Serie A : Turno pasquale per il campionato italiano di Serie A di calcio: si giocano sabato 31 marzo tutti gli incontri per la 30ma giornata. In programma un classico del calcio tricolore: all’Allianz Stadium di Torino va in scena alle 20.45 Juventus-Milan. Sfida davvero fondamentale in chiave titolo: i bianconeri, in vetta alla classifica, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe davvero importantissima in chiave scudetto. L’ultima uscita ...

Milan - Conti titolare contro la Juventus? : Secondo la Gazzetta dello sport , l'ex Atalanta sogna una maglia da titolare nella sfida contro la Juventus, in virtù delle assenze di Abate e Calabria.

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Icardi : 'I miei gol più belli alla Juventus e la tripletta al Milan' : 'È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l'Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per ...

La lista di Conte al PSG : tremano Inter - Milan - Juventus - Torino e Napoli Video : Per la sessione estiva del calciomercato 2018 ci saranno diversi movimenti anche per le panchine, tra cui Antonio #Conte, che potrebbe lasciare il Chelsea per trasferirsi al #paris saint-germain. L'allenatore salentino non sta passando un buon periodo con i blues, dove diversi passi falsi, tra campionato e Champions League, stanno determinando il suo futuro, che molto probabilmente sara' lontano da Londra. L'ultima pesante sconfitta è arrivata ...

Marotta : 'Anticipare Juventus-Milan sarebbe illogico' : Abbiamo una rosa sufficiente per affrontare tutte le competizioni, questo è un gruppo di qualità e coglieremo delle opportunità - ha detto a Premium Sport -. Questa è la fase del monitoraggio, siamo ...

Il Milan sfida la Juventus per Wilshere : MilanO Sung-Yong Ki subito, poi caccia a Jack Wilshere , Juventus e club inglesi permettendo, . I rossoneri, negli ultimi sette giorni, hanno avuto modo di visionare da vicino il centrocampista ...

Rabbia Milan - sballo Lazio. Juventus e Roma - è tempo di sorteggi : la rassegna stampa : "Oggi le avversarie di Juve e Roma - rincara il Corriere dello Sport - Nell'urna più un valore di giocatori superiore ai 5 miliardi di euro". Tuttosport invece titola: "Pesca pericolosa: City, ...

Juventus - risale Wilshere che piace anche al Milan : TORINO - I colloqui per il rinnovo dei propri contratti non hanno rallentato il lavoro dei dirigenti bianconeri sul mercato, non ancora nel vivo, ma già in una fase importante. E con un obiettivo da ...

Corsa Champions League / Roma - Lazio - Inter e Milan : chi arriva tra le prime quattro con Napoli e Juventus? : Corsa Champions League: Roma, Lazio, Inter e Milan si lottano il terzo e quarto posto con la Juventus e il Napoli che si sono assicurate ormai le prime due posizioni in classifica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Bonucci rischia di saltare Juventus-Milan : TORINO - Il cartellino più pesante della stagione potrebbe spuntare fuori dal taschino dell'arbitro di Milan-Chievo. Bonucci è da tempo in diffida e un'ammonizione nel prossimo turno di campionato, ...

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : La Finale della Coppa Italia sarà Juventus-Milan. Le due squadre sono arrivate all’epilogo della manifestazione dopo un cammino cominciato dagli ottavi di Finale, come spetta alle prime otto classificate della Serie A. Cammino tutto sommato agevole per i bianconeri, che si sono sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta, senza subire alcuna rete in quattro incontri. La squadra di Massimiliano Allegri ha la concreta possibilità di vincere il ...

Arbitri : Lazio-Juventus a Banti - Napoli-Roma a Massa - Di Bello per Milan-Inter : ROMA - Saranno Luca Banti , Davide Massa e Marco Di Bello a dirigere i tre big match della 27esima giornata di Serie A. Lazio-Juventus , anticipo in programma sabato alle 18, è stato affidato al ...