Juventus | da Cuadrado a Bernardeschi il punto sugli infortunati | i dettagli

Juventus - allarme infermeria : si ferma Chiellini. Novità su Cuadrado e Bernardeschi : Juventus, allarme infermeria- Dopo il mezzo passo falso contro la Spal, il quale ha concesso al Napoli di accorciare le distanze a -2 punti, la Juventus è pronta a concentrarsi in questo finale di stagione che si annuncia elettrico ed entusiasmante. Bianconeri ancora in corsa su 3 obiettivi su 3.

Infortunio Cuadrado - il comunicato della Juventus : l’operazione ed i tempi di recupero : Infortunio Cuadrado – “Oggi il giocatore Juan Cuadrado, alla presenza del dottor Claudio Rigo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sintomatologia pubalgica di cui soffriva da tempo, ad opera della Dott.ssa Ulrike Muschaweck a Monaco di Baviera. Al rientro in Italia il giocatore inizierà subito la riabilitazione. È attualmente prevedibile un periodo di circa 30 giorni per la ripresa della preparazione atletica”. ...

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : quote - le ultime novità live. Allegri senza Dybala e Cuadrado : Probabili formazioni Atalanta Juventus: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Bergamo nell'andata della semifinale di Coppa Italia

Infortunio Cuadrado/ Intervento chirurgico per pubalgia : il calciatore della Juventus in silenzio sui social : Infortunio Cuadrado, Juventus news: il centrocampista colombiano sarà costretto all'Intervento chirurgico per ridurre la pubalgia che lo tiene fermo ormai da diverso tempo. 2 mesi di stop.

Calciomercato Juventus - parla Marotta : "Cuadrado out? Ecco cosa faremo" - poi svela il futuro di Orsolini : Calciomercato Juventus – Juan Cuadrado dovrà essere operato per la pubalgia. Questo l'esito della visita specialistica a cui si è sottoposto l'esterno colombiano. Il giocatore della Juventus dovrà quindi stare fermo per almeno due mesi ma rischia anche uno stop più lungo. In questi giorni si è ipotizzato l'arrivo di un nuovo esterno con i nomi di Politano e Carrasco. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport',

INFORTUNIO CUADRADO / Intervento chirurgico per la pubalgia del colombiano della Juventus : 2 mesi di stop : INFORTUNIO CUADRADO, Juventus news: il centrocampista colombiano sarà costretto all'Intervento chirurgico per ridurre la pubalgia che lo tiene fermo ormai da diverso tempo. 2 mesi di stop.

