: RT @reuters_italia: Juncker, Italia troverà soluzione, 'non è ancora in crisi' - codeghino10 : RT @reuters_italia: Juncker, Italia troverà soluzione, 'non è ancora in crisi' - disicaterina : RT @PgGrilli: Vista la settimana di decisioni politiche nazionali che ci attende, Gentiloni va a parlare con Juncker. Giuro, non è Lercio -

Il presidente della Commissione Uenon è preoccupato per la situazione politicana:"L'è un'antica democrazia, ho fiducia nel presidente della Repubblica". "Altri decisori troveranno una soluzione per quella che non è ancora una crisi", ha sottolineato.(Di giovedì 22 marzo 2018)