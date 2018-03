Juncker | Ue non preoccupata per Italia

Governo : Juncker - si troverà soluzione - non è ancora crisi : ... prima di incontrare il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano se ci fosse preoccupazione da parte della Ue per la situazione politica ...

Telefonata Gentiloni-Juncker : i dazi non sono una via da seguire : Il premier: "Importante proseguire nel dialogo con gli Stati Uniti, l'Unione europea trovi una posizione comune"

Juncker segue la situazione in Italia. Per Boccia i 5 stelle non fanno paura : Il presidente della Commissione segue 'da vicino' gli sviluppi della situazione dopo il voto. L'Istat conferma che 'l'economia italiana mantiene un profilo espansivo'. Bene le borse con Milano in territorio positivo -

Elezioni - Salvini : l'Ue brutta è Juncker - non è quella di Tajani : Roma, 27 feb. , askanews, 'Se l'Europa è Juncker, sono antieuropeista. Se è Orban, che è del Ppe, è una Europa che mi piace'. E Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e possibile candidato ...

Bruno Vespa : 'Caro Juncker - non ci sarà nessun salto nel buio' : Tanto che 'l'altro giorno Junker, con sbalorditiva impudenza diplomatica e imprudenza politica, ha previsto per l'Italia lo scenario peggiore on un governo non operativo' dopo le elezioni. Salvo ...

MONSIEUR Juncker/ Un governo 'non operativo' sarebbe il male minore : L'Italia può affrontare il voto senza troppe tensioni sui mercati. Tuttavia c'è il rischio che un governo comprometta quanto fatto finora da Draghi.

Rendimenti stabili per il sovereign UE - nonostante Juncker : Juncker ha insomma evidenziato i timori già circolanti da tempo sui mercati, di una possibile fase di instabilità politica in Italia che si riverberi in tensioni speculative e finanziarie. Lo ha ...

Le elezioni e l'effetto Juncker turbano - ma non troppo - Borsa e spread : E i mercati, eccitati da nuovi segnali positivi dall'economia Usa, hanno accolto con entusiasmo il messaggio. Tornano a salire dollaro e petrolio, mentre si allontana il rischio di una guerra ...

Elezioni : Calenda - preoccupazioni Juncker normali ma meglio non dirle : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Le preoccupazioni sullo scenario politico italiano dopo il voto del 4 marzo “sono normali ma sarebbe meglio non dirle”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che, in un’intervista a Rtl 102,5, commenta così le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della Commissione Ue, Claude Junker. “E’ normale che uno le preoccupazioni le abbia ma se non le ...

Juncker : verso Governo non operativo : Il presidente della Commissione Ue: «Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore». La replica di Gentiloni: «Il voto non è un salto nel buio». La Borsa di Milano -0,84%, spread a 142 punti

