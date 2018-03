Juncker l' Italia troverà la soluzione

Juncker : Ue non preoccupata per Italia : 15.38 Il presidente della Commissione Ue Juncker non è preoccupato per la situazione politica Italiana:"L'Italia è un'antica democrazia, ho fiducia nel presidente della Repubblica". "Altri decisori troveranno una soluzione per quella che non è ancora una crisi", ha sottolineato Juncker.

SALVINI - “PRONTI A IGNORARE TETTO 3%”/ E su Juncker : “Preoccupato per l'Italia? Mi dispiace per lui” : SALVINI, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Perché Juncker ha sbagliato a parlare delle elezioni italiane : Un errore di valutazione politica e incapacità di prevedere il danno. Così il presidente della Commissione Europea ha compiuto la sua ennesima gaffe

Verso le elezioni - Juncker preoccupato dal voto italiano : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta'. Sulla stessa linea anche Nicola Frantoianni, di Liberi e uguali: 'Vorremmo sentire dall'Europa qualche parola e vedere qualche ...

Italia : tutti d'accordo contro Juncker : Il miracolo del presidente della commissione Europea: unisce tutti i partiti contro di lui. Parola d'ordine: no ingerenze. La prima replica da Gentiloni, durissimi i cinquestelle, ironizza Salvini, ...

Allarme Juncker sull'Italia : "Prepariamoci a un governo non operativo". Poi si corregge : Il presidente della Commissione europea fa marcia indietro e in un comunicato esprime piena fiducia nel nuovo governo di Roma: "Qualunque sarà l'esito elettorale, assicurerà all'Italia centralità in Ue"

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena video : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Juncker : fiducia in nuovo Governo Italia : 18.48 Dopo le preoccupazioni espresse da Juncker per l'esito incerto delle elezioni in Italia, il presidente della Commissione Ue corregge il tiro. "Le elezioni sono un'occasione di democrazia, e questo si applica anche all' Italia, Paese a cui mi sento molto vicino-scrive in un comunicato- Il 4 marzo gli Italiani esprimeranno il loro voto. Qualunque sarà l'esito elettorale, sono fiducioso che avremo un Governo che assicurerà all'Italia di ...

Elezioni 2018/ Allarme Juncker su voto Italia : “Governo non operativo”. Salvini - “l’Europa ci odia” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "governo Italia non sarà operativo". Gentiloni, "non è un salto nel buio". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Juncker prevede il peggio per l’Italia? Per fortuna non c’azzecca mai” : “Ho letto che Juncker dice che bisogna prepararsi al peggio in Italia: per fortuna non c’azzecca mai. L’Europa si dimostra tutto fuorché amica dell’Italia, il caso del ricorso irricevibile su Ema è l’ennesima dimostrazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, incontrando i corrispondenti stranieri presso la sede della stampa estera. “Berlusconi convinto che io non sarà mai premier perché ...