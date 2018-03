Ivanka Trump bocciata in chimica su Instagram

Se la presidenza Trump mette alla prova «l’amicizia» tra Chelsea (Clinton) e Ivanka : Chelsea Clinton e Ivanka Trump avevano promesso le migliori intenzioni. Ma un anno dopo l’inizio della presidenza Trump, molto è (inevitabilmente) cambiato nell’amicizia tra la figlia «prediletta» di Donald e l’unica figlia di Hillary e Bill Clinton. L’ha lasciato intendere l’ex first daughter, ospite del The Late Show di Stephen Colbert: «Io e Ivanka non ci sentiamo da un bel po’ di tempo», ha ammesso, per ...

Trump - Kushner e Ivanka via dalla Casa Bianca? : Oltre che ricattabile e manipolabile, infatti, il misterioso consigliere potrebbe modellare interi comparti della politica estera statunitense sulla forma dei suoi affari. Potrebbe addirittura averlo ...

'Trump vuole Kushner e Ivanka fuori dalla Casa Bianca' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Trump vuole cacciare la figlia Ivanka e il genero dalla Casa Bianca” : “Trump vuole cacciare la figlia Ivanka e il genero dalla Casa Bianca” “Trump vuole cacciare la figlia Ivanka e il genero dalla Casa Bianca” Continua a leggere L'articolo “Trump vuole cacciare la figlia Ivanka e il genero dalla Casa Bianca” è su NewsGo.

Ivanka Trump nel mirino dell'Fbi : Non c'è solo Jared Kushner sotto la lente d'ingrandimento. Nel mirino dei federali finisce anche la figlia del presidente Usa, Ivanka Trump. L'Fbi infatti sta indagando su uno degli accordi che riguardano gli affari commerciali internazionali di Ivanka. Lo rivela la Cnn, che cita due fonti. Ma di cosa si tratta? Negoziati e finanziamenti relativi alla realizzazione del Trump International Hotel and Tower di Vancouver (Canada). La ...

Ivanka Trump nel mirino dell'Fbi : accesso a file top secret a rischio - : Il controspionaggio starebbe indagando sulle negoziazioni e i finanziamenti relativi all'International Hotel e Tower a Vancouver, in Canada. In gioco il nullaosta per avere accesso a tutti i documenti ...

Giochi : Ivanka Trump lascia Corea Sud : ANSA, - PECHINO, 26 FEB - Ivanka Trump, first daughter del presidente americano Donald Trump, ha definito "meravigliosa" la sua prima visita in Corea del Sud dove ha guidato la delegazione Usa alla ...

Giochi : Ivanka Trump alla finale del bob : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 25 FEB - Ultimo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang e Ivanka Trump è andata a fare il tifo per gli equipaggi Usa alla finale del bob a 4. La figlia del ...

Olimpiadi - Ivanka Trump alla finale bob : 5.53 Ultimo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang e Ivanka Trump è andata a fare il tifo per gli equipaggi Usa alla finale del bob a 4. La figlia del presidente Usa, che rappresenterà il suo Paese nella cerimonia di chiusura,ha visitato l'Olympic Sliding Center a PyeongChang per assistere a una delle ultime gare olimpiche in programma.Con la divisa del team a stelle e strisce e occhiali da sole,ha applaudito le squadre Usa che hanno chiuso ...

Ivanka Trump a finale acrobati snowboard : PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 24 FEB - Nell'ambito della visita in Corea del sud Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti e consigliera della Casa Bianca, ha assistito alla finale ...

Giochi : Ivanka Trump in Corea : ANSA, - PYEONGCHANG , Corea DEL SUD, , 23 FEB - Ivanka Trump è arrivata in Corea del Sud per guidare la delegazione americana alla cerimonia di chiusura dei Giochi di PyeongChang. La figlia del ...

Alle Olimpiadi arriva Ivanka Trump. Attesa per il possibile incontro con il delegato di Kim : Un'Olimpiade che ha più chiavi di lettura: quella sportiva, degli atleti e delle medaglie, e quella politica, delle visite studiate ad hoc, dei posti a sedere in tribuna e delle strette di mano, il tutto volto a non intaccare il delicato equilibrio che si è imposto tra Usa, Corea del Nord e Corea del Sud nel corso di questi Giochi invernali, ormai prossimi alla fine.Ed è proprio durante la cerimonia di chiusura che sono ...

