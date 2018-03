ITALIAN FILM FESTIVAL USA 14 - In 12 città ad aprile

Gualtiero Marchesi 'The Great ITALIAN' film - lunedì 19 marzo anteprima a Milano : ... illycaffè, Parmigiano Reggiano e S.Pellegrino hanno sempre lavorato al fianco suo e di tanti altri grandi chef per sostenere e promuovere lo stile di vita italiano nel mondo. "Ferrari Trentodoc ...

'Gualtiero Marchesi - The Great ITALIAN' - il film dedicato al Maestro del cibo : Così come aveva programmato il Maestro Marchesi prima della scomparsa, lunedì 19 marzo, sua data di nascita, sarà proiettato in anteprima a Milano il film documentario Gualtiero Marchesi The Great ...

Ghost Stories - il trailer ITALIANo del film : Nel player qui sopra potete vedere il trailer ufficiale italiano di Ghost Stories, il film che sarà nelle sale italiane dal 19 Aprile con Martin Freeman, Alex Lawther e Andy Nyman. Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto a tutti per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale conduce un programma televisivo, nel […] L'articolo Ghost Stories, il trailer italiano del film proviene da NewsCinema.

ITALIENSK FILM FESTIVAL I - Il cinema ITALIANo a Oslo : ... che giovedì 22 marzo alle ore 19.00: presenterà il FILM " Moglie e Marito ", e l'attore Thomas Trabacchi, domenica 25 marzo alle ore 17.00, che introdurrà " Amori che Non Sanno Stare al Mondo ".

Ivory - 89 anni di classe premiato per il film dell'ITALIANo Guadagnino : Pedro Armocida90 anni il prossimo 7 giugno, il regista James Ivory è il vincitore più anziano di un Oscar competitivo, non contano dunque quelli, quasi sempre riparatori, dati alla carriera. Peraltro la statuetta gli è stata consegnata per la migliore sceneggiatura non originale di Chiamami col tuo nome, del nostro Luca Guadagnino, tratta dall'omonimo romanzo di André Aciman edito in Italia da Guanda.Una costante, questa di Ivory e i libri, ...

Ralph Spacca Internet - primo trailer ITALIANo del nuovo film Disney : Indietro 1 marzo 2018 2018-03-01T10:02:37+00:00 ROMA – Dopo il successo del lungometraggio d’animazione Disney del 2012 Ralph Spaccatutto, l’improbabile e amato eroe torna sul grande schermo con Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 e questa volta le sue avventure lo condurranno nel mondo di Internet. Prossimamente nelle sale italiane, il film è diretto da Rich […] L'articolo Ralph Spacca Internet, primo trailer italiano del nuovo ...

Ralph Spacca Internet : il primo teaser trailer del film d'animazione Disney - anche in ITALIANo - Best Movie : ... ecco arrivare il suo sequel Ralph Spacca Internet , che come suggerisce il titolo, vedrà il nostro protagonista forzuto immergersi nel mondo del web in compagnia della sua fida compagna d'avventure ...

Annientamento : il trailer ITALIANo del film Netflix in uscita il 12 marzo : Una volta al suo interno, la spedizione scopre un mondo con paesaggi trasformati, dove delle creature modificate, tanto belle quanto pericolose, minacciano la loro vita e sanità mentale. Tratto dai ...

Film ITALIANi alla Berlinale - : E al mercato della Berlinale è "sotto esame" Youtopia , il secondo Film che la vede protagonista e che si spera venga ben venduto in tutto il mondo. La pellicola racconta due mondi: uno reale e uno ...

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato dagli ITALIANi. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film ITALIANo in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...

David di Donatello 2018 - film ITALIANi nudi alla meta : ... 'Napoli velata', dove per voler cantare un mondo ha stonato un po' , malgrado avesse in squadra Beppe Barra e Lina Sastri, . Infine Paolo Genovese. Dopo il gioiellino del 2016, 'Perfetti sconosciuti'...

Lovers - film ITALIANo indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia ma che non ha distribuzione : È il film italiano indipendente che ha vinto più premi fuori dall’Italia nell’ultimo anno e mezzo. Lovers di Matteo Vicino, interpretato tra gli altri da Ivano Marescotti – in questo momento tra il copioso cast di A casa tutti bene, finito pure sul palco del Festival di Sanremo – è un gioioso, intelligente e sensuale rompicapo pop in cui due coppie di attori (Primo Reggiani, Luca Nucera, Antonietta Bello, Margherita Mannino), più il ...

Siti per scaricare film gratis in ITALIANo : Il web è pieno di Siti dove è possibile avere accesso a delle liste di film gratis in Italiano da poter scaricare o vedere in streaming. Per ogni film presente nel database esiste una relativa scheda informativa e dei link che riportano a dei servizi di hosting dove sono salvati i contenuti. Molti di questi Siti però sono dei veri e propri cloni di altri e vengono messi su con l’intento di attirare utenti e guadagnare su eventuali ...