Italia-Norvegia Under21 | amichevole | orario d’inizio e come vederla in tv Il programma

Probabili Formazioni Italia U21 – Norvegia U21 - Amichevole 22-03-2018 : Dopo l’ottimo Europeo disputato dai giovanissimi ragazzi dell’Under 21, conclusosi con una indolore quanto annunciata sconfitta contro la Spagna dei fenomeni in Semifinale, per gli azzurrini è tempo di ritrovarsi e ricominciare a lavorare per la prossima competizione. Si tratta sempre di un Europeo, ma questa volta si giocherà in casa: nel 2019 infatti l’Italia, insieme al San Marino, ospiterà i Campionati Europei di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Oslo in DIRETTA : trionfo della Norvegia davanti alla Russia - Italia undicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta maschile e dell’inseguimento femminile di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi norvegese si conclude un weekend davvero molto intenso, il penultimo di questa stagione. L’Italia spera di salire nuovamente sul podio: occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che cercano di rimontare dopo la sprint, poi toccherà alla Staffetta maschile ma ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : ad Oslo Norvegia profeta in patria. Italia nona : La Norvegia si conferma la nazionale dominatrice del Salto con gli sci: ad Oslo, sul trampolino HS134 nella patria dello sci nordico, i padroni di casa si impongono nettamente nella prova a squadre. Gli scandinavi si confermano i più forti nella specialità: dopo il titolo olimpico conquistato a PyeongChang arriva anche la vittoria in Coppa del Mondo. Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang e Robert Johansson: 1098.7 il ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : una straordinaria Italia vince la staffetta mista e la classifica di specialità! Regolate Ucraina e Norvegia : Una giornata storica per l’Italia del Biathlon! A Konthiolahti, infatti, arriva il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, oltre al successo odierno arriva anche la vittoria nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolahti 2018 : Antonin Guigonnat e Anais Chevalier vincono la staffetta single mixed davanti ad Austria e Norvegia - buon sesto posto per l’Italia : La Francia di Anais Chevalier e Antonin Guigonnat vince la staffetta single mixed di Konthiolahti, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. L’accoppiata transalpina ha saputo gestire nel migliore le proprie frazioni, uscendo alla distanza, approfittando anche del crollo finale dell’Ucraina. Secondo posto per un’altra nazione che ha dato tutto nell’ultima frazione, l’Austria (con Lisa Theresa Hauer e Julian ...

Sledge hockey - Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...

Olimpiadi : perché la Norvegia vincerà sempre di più (e l’Italia sempre di meno) : “No jerks allowed”: gli idioti non sono ammessi. È la regola base del programma olimpico norvegese, almeno per come l’ha raccontata al Guardian Kjetil Jansrud, lo sciatore che a Pyeongchang ha vinto l’argento nella libera e il bronzo nel SuperG: non c’è nessun motivo per cui un grande atleta sia anche un idiota. Ma ridurre solo a questo le 39 medaglie delle Olimpiadi invernali coreane appena concluse come da ...