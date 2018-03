Italia - Norvegia 1-1 in amichevole

Calcio - Italia-Norvegia 1-1 : la Nazionale U21 pareggia a Perugia. Vido risponde a Bjordal - colpiti due pali : L’Italia U21 ha pareggiato contro la Norvegia: l’amichevole del Renato Curi di Perugia si conclude sul risultato di 1-1. La nostra Nazionale, già qualificata agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore, prosegue il proprio cammino disputando dei test non ufficiali. L’incontro con i pari età scandinavi è stato ben giocato dai ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione momentanea di Gigi Di Biagio alla ...

Video Gol Italia U21-Norvegia U21 1-1 : Highlights e Tabellino Amichevole 22-3-2018 : Risultato Finale Italia Under 21 – Norvegia Under 21 1-1: Cronaca e Video Gol Bjordal, Vido Amichevole 22 Marzo 2018. Al Renato Curi l’Italia Under 21 di Evani non riescono ad andare oltre l’1-1 contro una Norvegia ben messa in campo e che ha fatto soffrire non poco gli azzurrini soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo praticamente dominato dagli uomini di Evani, ma senza grandissime occasioni da gol, nella ripresa ...

Amichevole Under21 - Italia-Norvegia 1-1 : 20.24 A Perugia,pari nel test Italia-Norvegia Avvio sfolgorante degli azzurrini.Al 6' palo di Parigini con un gran diagonale. Occasionissima mancata da Murgia a tu per tu col portiere. Rischia l'Italia sul lancio per Bjordal, in fuga solitaria: Pezzella rimedia. Botta e risposta nella ripresa. Al 60' il cross di Bjordal inganna Meret, la palla s'insacca sul palo lontano. Al 65' Vido (entrato da pochi secondi) pareggia piazzando ...

DIRETTA/ Italia Norvegia Under 21 - risultato live 1-1 - streaming video Rai.tv : pari di Vido : DIRETTA Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, prima di due amichevoli con gli Azzurrini che sono traghettati da Alberigo Evani.

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 1-1 - Vido pareggia il gol di Bjordal. Traversa di Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

DIRETTA/ Italia Norvegia Under 21 - risultato live 0-0 - streaming video Rai.tv : pari all'intervallo : DIRETTA Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, prima di due amichevoli con gli Azzurrini che sono traghettati da Alberigo Evani.

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 1-1 - Vido pareggia il gol di Bjordal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 - azzurrini in difficoltà nella ripresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

DIRETTA/ Italia Norvegia Under 21 (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : pari all'intervallo : DIRETTA Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:22:00 GMT)

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - Murgia si divora un gol! Palo di Parigini - azzurrini scatenati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

Diretta/ Italia Norvegia Under 21 (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : palo di Parigini! : Diretta Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:42:00 GMT)

Under 21 - Italia-Norvegia ore 18.30 : segui l'amichevole in diretta : PERUGIA - Esordio per Alberico Evani sulla panchina dell'Under 21, che oggi a Perugia contro la Norvegia riprende il percorso interrotto con il passaggio di Gigi Di Biagio in Nazionale maggiore. Per ...

DIRETTA/ Italia Norvegia Under 21 (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : formazioni ufficiali - si gioca! : DIRETTA Italia Norvegia Under 21: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:06:00 GMT)