Italia | nel terzo trimestre compravendite stabili nel settore abitativo

Tlc - dal 2020 la tecnologia 5G nelle prime città Italiane : Roma, 22 mar. , askanews, Nel 2020 le prime città italiane potranno avere a che fare con la tecnologia 5G per navigare in rete. La connessione 5G promette, infatti, in un futuro non troppo lontano, di ...

Alta velocità - TrenItalia mette nel mirino la Francia : ROMA - Trenitalia mette nel mirino la Francia e dal prossimo anno inizierà le procedure burocratiche per mettere sui binari l'Alta velocità a partire dal 2020. L'annuncio è arrivato ieri per bocca di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte - Rossella Fiamingo per il riscatto : Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne. Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Danimarca 7-8 - le Azzurre cedono nel decimo end : Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile a North Bay (Canada). Diana Gaspari (skip), Veronica Zappone, Stefania Constantini ed Angela Romei sono state superate dalla Danimarca 8-7 al termine di un incontro molto tirato. Con questo risultato il raggiungimento del sesto posto (funzionale alla qualificazione per i play-off) si allontana sempre di più visto che la compagine di Violetta Caldart è ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca 7-8 - Azzurre piegate nel decimo end : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (mercoledì 21 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare una partita per il nostro futuro nel torneo: il match contro la Danimarca. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff avendo totalizzato, per il momento, 2 vittorie e 5 sconfitte. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Calcio - la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT dell’Italia si gioca tutto : Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di Calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare ...

ODCEC Milano e oltre 100 ordini di tutta Italia uniti nel contrasto alla violenza sulle donne : Noi ne siamo consapevoli e siamo impegnati in tutta Italia in progetti di contrasto alla violenza nelle differenti forme, come attesta la presenza oggi in diretta streaming di oltre 100 ordini'. Nel ...

Ryanair - nel 2018 sfiorerà quota 40 milioni di passeggeri in Italia : Saranno 29 gli aeroporti Italiani su cui opererà Ryanair nell'estate 2018. La programmazione stagionale dei voli, che scatta domenica 25 marzo, vedrà il vettore irlandese aggiungere rotte da e per 14 ...

Migranti - nel 2016 spesi 1 - 7 miliardi per prima accoglienza in Italia : Per l'accoglienza degli immigrati sul territorio Italiano, nel 2016, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo , gestito dal Ministero dell'Interno ha registrato impegni finanziari ...

Migranti - nel 2016 per accoglienza in Italia spesi 1 - 7 miliardi : Roma, 21 mar. , askanews, - Nel 2016 è stata di 1,7 miliardi la spesa dello Stato per l'accoglienza dei Migranti sul territorio Italiano. Lo afferma la Corte dei conti, sottolineando che "nel 2016 il ...

ASUS ZenFone 5 Lite in Italia dal 29 marzo - peccato non nella meravigliosa colorazione rossa - foto - : Le funzioni di beautification vengono potenziate dal flash LED Softlight per un'illuminazione più naturale e morbida del viso o per lo streaming in condizioni di scarsa luminosità. Visione ampliata ...

Jorginho accende Italia-Argentina - in attesa di Juventus-Napoli : 'Higuain? Nel calcio si viene e si va' : FIRENZE - Ha preferito l'azzurro al verdeoro e la scelta, con il senno del poi, potrebbe causare qualche pentimento visto che ora potrebbe partecipare ai Mondiali con il Brasile del ct Tite , che non ...