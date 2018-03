Italia | Di Biagio | ' Ripartiamo' Buffon | ' Mi contestano? Siamo un paese strano'

Italia - Di Biagio e Buffon in conferenza stampa : il Ct parla di Balotelli - il portiere del futuro : Inizia un nuovo ciclo in casa Italia con in panchina il Ct Gigi Di Biagio che si giocherà la conferma nelle prossime due partite amichevoli. Vigilia contro l’Argentina, in conferenza Buffon e proprio l’allenatore. Ecco le parole da parte dell’estremo difensore: “Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus. Ognuno si è fatto una propria idea e sa qual è la verità. Ma per quanto mi riguarda, chiarendo in primis ...

Nazionale - Di Biagio : ''Bisogna ripartire velocemente''. Buffon : ''Polemiche su di me? Italia paese strano'' : MANCHESTER - 'Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto'. Così Gigi Di Biagio , ct pro tempore dell'Italia, alla prima amichevole - domani con l'Argentina - dopo la ...

Di Biagio : Italia deve ripartire subito : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto". Lo dice Gigi Di Biagio, ct pro-tempore dell'Italia, alla prima amichevole - domani contro l'...

Italia - rabbia - invidia e rancore : Di Biagio non se li merita : E negli anni ha trovato mondo di attaccare Sacchi, Abete, Sarri e anche Totti , al quale fu Balotelli a chiedere scusa, . Per la mancata convocazione di Balotelli, Raiola ha finito per tracimare. ...

Italia-Argentina - probabili formazioni : Luigi Di Biagio opta per il 4-3-3. Verratti e Jorginho insieme dal 1' : L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia, in quel 13 novembre di San Siro, ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Luigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a ...

Calcio - la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT dell’Italia si gioca tutto : Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di Calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto l’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...

Di Biagio prepara l'Italia anti-Argentina : Studio delle situazioni su palle inattive, ovvero calci di punizione e corner, ed esercitazioni tecnico-tattiche nel programma svolto questa mattina dagli azzurri di Gigi Di Biagio, in ritiro a ...

Argentina-Italia - Di Biagio prepara la sorpresa : Ogbonna titolare : Primo vero allenamento a Coverciano e prima possibile grande sorpresa dell'era Di Biagio . Il neo Ct dell'Italia infatti, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', martedì pomeriggio avrebbe provato la difesa titolare da schierare contro l'Argentina. Difesa nella quale, a sorpresa appunto, accanto a Bonucci è stato a lungo provato Angelo Ogbonna che ...

Italia - Gentile al veleno su Di Biagio : "Non merita la Nazionale" : Insomma, Di Biagio non fa in tempo ad assorbire l'attacco del potente agente Fifa, che deve fare i conti con l'ex campione del mondo dell'82, col dente avvelenato quando si parla di azzurro. Dieci ...

Italia - prove di 4-3-3 per Di Biagio che si dà al 'gioco delle coppie' : 1 di 3 Successiva FIRENZE - Dopo i flash, le interviste e la prima sgambata di chi non era sceso in campo con il proprio club nel fine settimana, si inizia a fare sul serio a Coverciano dove oggi c'è ...

Italia - Gentile attacca Di Biagio : 'Con l'Under 21 ha fallito' : TORINO - ' Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. Non mi sembra ...

L'Italia di Di Biagio - il traghettatore che studia da ct : Giocheremo contro il meglio - o quasi - al mondo: venerdi a Manchester l'Argentina di Messi, martedi a Londra l'Inghilterra dei nuovi Leoni. Lui, Di Biagio, sa che per restarci, su quella panca, ...