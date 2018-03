Italia | Buffon | ' Assurdo fare polemiche su di me'

Italia - Di Biagio : 'Ripartiamo'. Buffon : 'Mi contestano? Siamo un paese strano' : MANCHESTER - 'Da domani si riparte, e bisogna farlo velocemente, con l'entusiasmo giusto' . Lo ha detto Gigi Di Biagio , ct pro tempore dell'Italia, in conferenza stampa in vista della prima ...

Italia-Argentina - Buffon : 'Non sono qui per fare passerella' : Domani ci sarà anche Lionel Messi: un'occasione per chiedere al portiere a chi appartiene la palma di miglior calciatore del mondo, se a lui o a Cristiano Ronaldo. "sono due giocatori diversi, l'...

Italia - Di Biagio e Buffon in conferenza stampa : il Ct parla di Balotelli - il portiere del futuro : Inizia un nuovo ciclo in casa Italia con in panchina il Ct Gigi Di Biagio che si giocherà la conferma nelle prossime due partite amichevoli. Vigilia contro l’Argentina, in conferenza Buffon e proprio l’allenatore. Ecco le parole da parte dell’estremo difensore: “Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus. Ognuno si è fatto una propria idea e sa qual è la verità. Ma per quanto mi riguarda, chiarendo in primis ...

Italia - Immobile : 'Ripartire senza Buffon sarebbe più difficile' : Così Ciro Immobile parlando dal ritiro di Coverciano in esclusiva a Rai Sport. 'Non andare ai Mondiali ci penserà ancor più quando a giugno vedremo che l'Italia non è in Russia - ha aggiunto l'...

Buffon : "Italia - qui anche per Astori. Ringrazio Di Biagio" : "Sono sempre stato un elemento aggregante della Nazionale, vorrei che anche questa mia presenza oggi fosse presa in questo modo, e non in altro, perché non è assolutamente mia intenzione". Queste le ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa - ci sono Buffon e i veterani : Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00). Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo ...

Italia - Ancelotti : 'Io ct? Non è un'ipotesi lontana. Su Buffon...' : Così Carlo Ancelotti , ex tecnico di Juventus, Milan e Real Madrid, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno. ' È necessario per la Nazionale aspettare - spiega il mister emiliano -. Io ...

Italia - Di Biagio : 'Buffon mi serve. Balotelli? Lo seguiamo' : ROMA - ' Io non sto facendo nessun favore a Buffon . Buffon mi serve in campo, perché è un grande portiere. Poi se non dovesse giocare mi servirà per quello che rappresenta fuori dal campo. I ...