Italia | assegnati i numeri di maglia | nessuno con la 13 di Astori

Pentathlon - assegnati i titoli Italiani nelle categorie senior e junior. Vincono Irene Prampolini e Riccardo De Luca : Nel fine settimana sono stati assegnati a Roma i titoli italiani di Pentathlon moderno nelle categorie senior e junior. Andiamo a scoprire i nomi dei nuovi campioni nazionali. nelle donne senior ha trionfato Irene Prampolini, che ha chiuso a quota 1354, seconda si è piazzata Francesca Tognetti con 1318, mentre sul gradino più basso del podio è salita Alice Sotero, con 1316. Nella categoria junior ha vinto Aurora Tognetti con 1289 punti, davanti ...

Oscar Italiano dei videogiochi : assegnati i premi : A Milano si è tenuta la cerimonia di premiazione dei primi Ivga , selezionati da una giuria di esperti del settore e - grazie alla diretta in streaming su Twitch, YouTube e altri siti web - anche dal ...

Assegnati a Roma gli Oscar della Vela Italiana : Roma, 13 mar. , askanews, Edizione da record quella del Velista dell'Anno FIV appena conclusa che, nella sua 24a edizione e alla presenza di oltre 250 ospiti, ha assegnato a Roma, a Villa Miani, gli ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : assegnati due titoli nella notte Italiana : nella notte italiana assegnati altri due titoli nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Guadalajara, in Messico: nella pistola automatica da 25 metri maschile trionfo del francese Clement Bessaguet, mentre nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile vittoria della cinese Pei Ruijiao. nella gara maschile in realtà c’è stata una doppietta francese: dietro a Bessaguet, che ha chiuso al primo posto con 29/40, si è ...

Campionati sciistici delle Truppe Alpine - Seconda giornata : assegnati i titoli di campione Italiano dell'Esercito di Biathlon militare : Nucleo Riproduzioni Questa sera, a Sestriere, verrà assegnato il titolo di scialpinismo con una gara in notturna trasmessa in diretta streaming dalle ore 20.00 sui siti www.ana.it e www.meteomont.org ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : la giornata dell’Italia. Tre medaglie azzurre - assegnati quattro titoli : Seconda giornata per il Mondiale di Ciclismo su pista in Olanda, ad Apeldoorn: è Italia-show nella terra dei tulipani. Arrivano infatti ben tre medaglie per gli azzurri sui quattro titoli assegnati nella serata odierna. Andiamo a riepilogare tutti i risultati. La prima finale di giornata è stata quella dell’inseguimento a squadre maschile. La medaglia d’oro è andata alla favoritissima Gran Bretagna che si è sbarazzata nell’ultimo atto di ...

Sollevamento pesi : assegnati i titoli Italiani al femminile. Entusiasmante il duello tra Genny e Alessandra Pagliaro : I Campionati italiani di Sollevamento pesi si sono conclusi quest’oggi dopo una lunga giornata dedicata alle gare femminili. È stato un weekend importante quello tenutosi al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, in preparazione degli Europei di fine marzo a Bucarest. Tanti i duelli che hanno entusiasmato gli spettatori presenti, come il confronto tra le sorelle Pagliaro sulla pedana della categoria 48 kg. Nello ...

Sollevamento pesi : assegnati i titoli Italiani al maschile. Le stelle sono Scarantino e Zanni : Giornata al maschile per i campionati italiani di Sollevamento pesi: presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma si sono infatti assegnati i tricolori seniores. Le stelle, in chiave internazionale, per il Bel Paese, sono sempre Mirco Scarantino e Mirko Zanni. Il siciliano trionfa nella sua 62 kg con 115 di strappo, 140 di slancio, per un totale di 255 kg. “Un campionato italiano è sempre un palcoscenico importante, ...

Nuoto sincro - Campionati Italiani 2018 – Cerruti/Ferro battono Flamini/Minisini nel duo. I risultati e i tricolori assegnati : A Riccione si sono svolti i Campionati Italiani di Nuoto sincronizzato. Di seguito tutti i risultati della rassegna tricolore. DUO – Vincono Linda Cerrutti e Costanza Ferro (92.900). Le due ragazze liguri, reduci dal sesto posto alle Olimpiadi di Rio 2016, si sono imposte battendo Manila Flamini e Giorgio Minisini. Il laziale, oro ai Mondiali 2017, si è dovuto accontentare della piazza d’onore con 91.367. Terza piazza per Alessia ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i guadagni per le medaglie dell’Italia. I premi in denaro assegnati dal Coni per ori - argenti e bronzi : L’Italia è pronta per affrontare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento sportivo più importante dell’anno. La nostra delegazione composta da 121 atleti vorrà fare bella figurare tra la neve e il ghiaccio della Corea del Sud: l’obiettivo è quello di conquistare il maggior numero possibile di medaglie e di sfatare il tabù oro, il metallo più prezioso che manca addirittura da otto anni. La nostra Nazionale è ...

ItaliaN CHANNEL AWARDS 2017 - assegnati gli "Oscar" del Canale ICT : ITALIAN CHANNEL AWARDS 2017, l'edizione della maturità, è la sola iniziativa di riferimento nel mondo del Canale ICT. Clicca qui per scoprire l'elenco completo dei vincitori dell'edizione 2017

Capone (Ugl) : Italiani dubbiosi ma non rassegnati : Roma – Il segretario generale Ugl, Paolo Capone, ha commentato i dati pubblicati dal rapporto XX ‘Gli italiani e lo Stato’ di Demos, dove è emerso uno... L'articolo Capone (Ugl): italiani dubbiosi ma non rassegnati su Roma Daily News.

Judo - Campionati Italiani Assoluti 2018 : assegnati i titoli maschili - conferme per Nicholas Mungai e Giuliano Loporchio : Il programma delle sette categorie maschili ha aperto ad Ostia i Campionati Italiani Assoluti di Judo 2018. Alla rassegna hanno preso parte i migliori interpreti nazionali, fatta eccezione per il campione olimpico Fabio Basile, che ritroveremo – ancora tra i 73 kg – al Grand Slam di Parigi, e per il vicecampione mondiale degli 81 kg Matteo Marconcini, ancora in fase di recupero dopo l’incidente stradale del quale è stato ...

Forza Italia giovani - assegnati coordinamenti delle aree strategiche : ... Luigi Lamberto (Stignano), laureando in Economia e Commercio, viene riconfermato come Coordinatore della cittadina di Stignano; Giuseppe Candido (Stilo), laureato in Economia e Commercio, è un ...