Istat : sale la spesa delle famiglie per acquisto acqua minerale : Roma, 22 mar. , askanews, - Nel 2016, in Italia la spesa media mensile familiare per consumi finali di beni e servizi si è attestata su 2.524 euro , di cui 448 euro , 17,7% del totale, sono stati ...

Dati Istat senza i costi delle banche venete Il deficit sale al 3% - Sga ago della bilancia : Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di fine settembre il Tesoro però precisa di aver al momento accantonato per il salvataggio delle banche venete soli 400 milioni di euro. ...

Istat - a gennaio risale disoccupazione Aumentano contratti a termine - giù gli altri. Pil a 1 - 5% - massimo rialzo dal 2010 : Aumenta la disoccupazione, i nuovi contratti sono perlopiù a termine. Il Pil del 2017 si conferma all’1,5% e segna il rialzo massimo dal 2010, ma la ripresa è ancora debole. E’ quanto emerge dalle stime provvisorie dell’Istat su lavoro e conti pubblici. Dati che finiranno, giocoforza, al centro degli ultimi giorni di campagna elettorale. Sul primo fronte resta una situazione di luci e ombre, sull’economia si conferma una ...

Istat - disoccupazione sale : gennaio +11 - % : 10.54 La disoccupazione a gennaio risale all' 11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre).Così l'Istat,spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo. Ma torna a salire anche il numero degli occupati. Ai minimi la disoccupazione giovanile: "forte crescita"per under25,che su base mensile salgono di 61 mila unità ...

Istat - sale fiducia delle imprese : 108 - 7 : 14.05 Cresce a febbraio l'indice del clima di fiducia delle imprese, che nei dati Istat passa da 105,6 a 108,7. Il clima di fiducia aumenta nel manifatturiero da 109,9 a 110,6, nei servizi (da 105,8 a 109,9) e nelle costruzioni (da 129,2 a 132,0) mentre nel commercio al dettaglio l'indice cala da 108,3 a 105, Sostanzialmente stabile il dato sulla fiducia dei consumatori (da 115,5 a 115,6): in calo le componenti economica e futura, in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Pil 2017 sale al 1 - 4% - Istat “crescita top da 7 anni” (14 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Pil cresce all'1,4%, top da 7 anni. Stupro Firenze, studentesse interrogate per 12 ore. Non accenna a placarsi rimborsopoli M5s.(14 febbraio 2018).(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Istat - a dicembre calano gli occupati e sale il numero degli attivi : Ritorna al livello di ottobre la stima degli occupati in Italia. Dopo una crescita registrata nel mese precedente, sono i dati dell'Istat a far rilevare come ci siano 66mila unità in meno impiegate (-0,3%) per quanto riguarda dicembre dello scorso anno. Scende così al 58%, con meno 0,2 punti percentuali, il tasso di occupazione.Il calo relativo all'ultimo riguarda tanto gli uomini quanto le donne e tutte le età, fatta eccezione per gli ...

Salernitana - acquIstato Casasola. Ahmed-Kadi all'Alessandria : SALERNO - La Salernitana piazza un importante acquisto in difesa. I campani hanno raggiunto l'accordo con l' Alessandria per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe '95 Tiago Matías ...