Istat | Il 2017 è stato un anno con una carenza eccezionale di acqua

Istat : crisi idrica 2017 - grave carenza : 13.25 Nel 2017 c'è stata una grave carenza di risorse disponibili in certe zone del Paese, rileva l' Istat nella giornata mondiale dell'acqua. Le portate medie dei 4 bacini idrografici principali (Po, Adige, Arno e Tevere) sono ridotte di quasi il 40% rispetto alla media del trentennio 19812010. In 342Comuni dove risiedono 1,4mln di abitanti è assente il servizio di depurazione delle acque reflue urbane, segnala l' Istat .

Istat - crisi idrica 2017 eccezionale : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Il 2017 è stato un anno con "un' eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese". Così l' Istat in occasione della Giornata mondiale dell'...

