ISOLA DEI FAMOSI | CANNA-GATE | SAMANTHA DE GRENET Avrei continuato a tenere il

ISOLA DEI Famosi - niente pace tra la Henger e Monte. Il marito di Eva : "Non è successo nulla" : Questa sera andrà in onda la prima puntata del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti in studio ci saranno Eva Henger, Francesco Monte e Pio e Amedeo. Come già rivelato dalle anticipazioni presenti ...

ISOLA DEI Famosi 2018 : pace fatta fra Francesco Monte ed Eva Henger? : Quattro settimane fa battibeccavano in diretta, «paladina della giustizia» diceva lui, «spero che si disintossichi» rispondeva lei, oggi sono tutto un abbraccio, tutto un sorriso. In un selfie un po’ mosso postato da Pio e Amedeo, Francesco Monte ed Eva Henger si rincontrano e si chiariscono. L’occasione è la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show che ospita Monte ed Henger per la prima volta dopo lo scoppio ...

ISOLA 2018 : i cachet della Marcuzzi e dei naufraghi dell'ISOLA : Al momento, si tratta solo di indiscrezioni su quanto incassano i vari naufraghi dell'Isola, la presentatrice e i due opinionisti televisivi, però potrebbero essere ben fondate. Infatti, sembrerebbe che la presentatrice romana Alessia Marcuzzi, incasserebbe circa 90.000 euro lordi per ogni puntata del reality di Mediaset. Seguono poi, i due opinionisti tv, Mara Venier e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ...

L'ISOLA DEI Famosi 2018 diretta puntata 22 marzo : anticipazioni : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime. L'Isola dei Famosi 2018 | Concorrenti I concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018 sono: Bianca Atzei, Amaurys Perez, Nino Gapsare Formicola, Alessia ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Mara Venier commenta il selfie di Monte e la Henger : "Avete la faccia come il c....!" : L’opinionista dell'Isola dei Famosi, critica la presunta riappacificazione avvenuta tra i due ex naufraghi. Post al veleno e arrivano i like di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari.

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’ISOLA DEI Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...

Corna all'ISOLA DEI Famosi : risponde Angela Rende e Amaurys piange in diretta Video : Questa edizione dell'#Isola dei Famosi 2018 si potrebbe ribattezzare 'L'isola delle donne che accusano gli uomini'. E la cosa peggiore comunque è che nessuno ne esce vincitore. Ha cominciato Eva Henger accusando Francesco Monte di aver portato sull'Isola marijuana, dando vita a quello che è stato ribattezzato 'canna gate', e che potrebbe anche costare il posto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. [Video] Non è piaciuto infatti, né al pubblico né ...

L'ISOLA DEI famosi - Mara Venier umilia Francesco Monte e la Henger : ecco perché Video : Mara Venier è un fiume in piena sui social network [Video]dopo aver visto una foto shock di #Francesco Monte e Eva Henger che ridono e scherzano insieme sul palco del Maurizio Costanzo Show, quasi come se non ci fosse stata nessuna polemica sullo scandalo droga. L'opinionista del reality show di Canale 5 ha perso le staffe nei confronti dei due concorrenti di questa edizione e abbiamo visto che su Instagram è esplosa pubblicando un post al ...

ISOLA DEI Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi silurata? Una petizione contro la conduttrice ma gli ascolti... : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi sarà silurata? Sul web è nata una petizione contro la conduttrice a favore del ritorno di Simona Ventura, ma...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO ISOLA DEI FAMOSI/ Samantha De Grenet : “Il servizio del tg non mi è piaciuto” : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO ISOLA dei FAMOSI: Samantha De Grenet conferma la presenza di droga e alcol in albergo anche nel corso della sua edizione, prima del programma.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:50:00 GMT)

ISOLA DEI famosi - nuova eliminazione e grande ritorno Video : In questo articolo vi faremo un breve sunto di quanto accaduto nella puntata dell'#Isola dei famosi andata in onda ieri 20 Marzo 2018. Da segnalare in primis un grande ritorno. La radiosa Valeria Marini 50 anni non veniva avvistata presso le isole honduregne dal lontano 2012. La bella showgirl si è aggiunta al gioco, divenendo immediatamente una delle naufraghe di punta. Riuscira' a scavalcare anche la sensuale Francesca Cipriani [Video] e ...

ISOLA DEI Famosi : i concorrenti hanno il cellulare? Video : Questa edizione de L'#Isola dei Famosi sembra non trovare pace. Infatti, fin dal principio sono stati tanti i presunti scandali venuti fuori e che hanno messo in discussione la serieta' del programma. Alessia Marcuzzi ha più volte provato a difendersi dalle tante accuse, ma il tutto sembra risultare inutile. Gli scandali di questa edizione de L'Isola dei Famosi Tutto è iniziato quando, durante una puntata, la concorrente Eva Henger [Video] ha ...

Corna all'ISOLA DEI Famosi : risponde Angela Rende e Amaurys piange in diretta : Questa edizione dell'Isola dei Famosi 2018 si potrebbe ribattezzare 'L'isola delle donne che accusano gli uomini'. E la cosa peggiore comunque è che nessuno ne esce vincitore. Ha cominciato Eva Henger accusando Francesco Monte di aver portato sull'Isola marijuana, dando vita a quello che è stato ribattezzato 'canna gate', e che potrebbe anche costare il posto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. Non è piaciuto infatti, né al pubblico né alla rete ...

ISOLA DEI Famosi - Samantha De Grenet a Striscia la notizia : 'In albergo droga e alcol' : Samantha De Grenet conferma le voci secondo cui la droga all'Isola dei Famosi c'è sempre stata. La testimonianza a Striscia la notizia, che continua a indagare sul caso canna gate . Canna gate, ...