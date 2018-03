ISOLA DEI FAMOSI 2018 | LITE SIMONE BARBATO-FRANCO TERLIZZI Elena Morali e Rosa Perrotta

ISOLA DEI Famosi - il chiarimento tra la Marini e la Cipriani : Finalmente il faccia a faccia tra Valeria Marini e Francesca Cipriani . Proprio la Marini ha cercato di parlare con la Cipriani dopo il duro scontro di qualche giorno fa in tv. 'Io non ho niente ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - Canna-Gate - Eva Henger : "Nessuna pace con Francesco Monte" : Il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardo un presunto consumo di droga leggera poco prima dell'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sembra essere destinato a continuare.Durante la giornata di ieri, infatti, una foto ritraente Eva Henger, Francesco Monte e i comici Pio e Amedeo di Emigratis, programma in onda su Italia 1, scattata durante la registrazione della ...

ISOLA DEI Famosi 2018 - lite Simone Barbato-Franco Terlizzi/ Confronto tra Valeria Marini e Francesca Cipriani : Isola dei Famosi 2018, alta tensione tra Simone Barbato e Franco Terlizzi dopo l'ultima puntata live: i due si scambiano parole durissime minacciando schiaffi e pugni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:15:00 GMT)

“É lui”. Valeria Marini - il gossip che scotta. La paparazzata pre ISOLA DEI famosi è da capogiro : con chi è stata beccata la showgirl dei ”Baci stellari” : Valeria Marini è una nuova concorrente dell’Isola dei famosi e resterà con gli altri concorrenti per un periodo breve, una settimana circa, anche se gli altri vip non lo sanno. Alessia Marcuzzi, infatti, in accordo con l’ex volto del Bagaglino, ha preparato per loro un scherzetto. La conduttrice dell’Isola ha fatto credere ai naufraghi che “dato che le donne scarseggiano c’è una nuova concorrente per ...

ISOLA DEI Famosi - Paola Di Benedetto ha presentato Francesco Monte in famiglia : Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d'avventura Filippo Nardi e insieme hanno parlato di quella che è stata la loro Isola dei Famosi . E ...

Francesca Cipriani e Valeria Marini fanno pace all’ISOLA DEI Famosi : L’Isola dei Famosi: Valeria Marini e Francesca Cipriani si sono chiarite Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi 13. E a far molto parlare i numerosi telespettatori sono state senza ombra di dubbio Valeria Marini e Francesca Cipriani. Il motivo? Le due si sono finalmente chiarite. Difatti ad un certo punto la Marini è andata incontro a Francesca Cipriani, asserendo senza tanti mezzi termini: ...

ISOLA DEI Famosi - Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano : l’ex pugile perde le staffe : Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano all’Isola dei Famosi: l’ex pugile perde le staffe I nervi dei naufraghi all’Isola dei Famosi sono sempre più tesi ma oggi a perdere le staffe è stato proprio Franco Terlizzi. L’ex pugile, per la precisione, avrebbe provato a cercare un confronto con Simone Barbato che, martedì sera durante la […] L'articolo Isola dei Famosi, Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano: ...

ISOLA DEI Famosi - Samantha De Grenet : "Alcol e droga fra i naufraghi. Le ragazze della produzione hanno avuto problemi per questo" : Striscia la Notizia torna a indagare sul cannagate all' Isola dei Famosi e dopo gli audio dei naufrgahi di questa edizione, la testimonianza di Giulia Calcaterra e Massimo Ceccherini , a parlare è ...

ISOLA 2018 : i cachet della Marcuzzi e dei naufraghi dell'ISOLA Video : Al momento, si tratta solo di indiscrezioni su quanto incassano i vari naufraghi dell'#Isola, la presentatrice e i due opinionisti televisivi, però potrebbero essere ben fondate. Infatti, sembrerebbe che la presentatrice romana #Alessia Marcuzzi, incasserebbe circa 90.000 euro lordi per ogni puntata del reality di Mediaset. Seguono poi, i due opinionisti tv, Mara Venier e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ...

ISOLA DEI Famosi 2018/ "Tutta colpa di Alessia Mancini" : Marco Ferri svela la verità in un fuorionda : Isola dei Famosi 2018, Marco Ferri, ultimo eliminato, in un fuori onda con Elena Morali e Rosa Perrotta, si lascia andare ad uno sfogo su Alessia Mancini.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 16:25:00 GMT)

L'ISOLA DEI Famosi 2018 diretta puntata 22 marzo : [live_placement]L'Isola dei Famosi 2018 puntata 22 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 22 marzo pubblicato su Gossipblog.it 22 marzo 2018 16:17.

ISOLA DEI famosi 2018 - cannagate : le nuove rivelazioni di Roberto Cenci : Il regista del reality dichiara: "Il cannagate? Non può far saltare il Governo Italiano. Dietro l’auricolare di Bossari non c’è nessuno".

L’ISOLA DEI Famosi : Caroletti dà del “finto samaritano” a Parpiglia : L’Isola dei Famosi: Parpiglia attaccato da Massimiliano Caroletti Massimiliano Caroletti è tornato a parlare dell’ospitata della moglie Eva Henger e del presunto chiarimento con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Ieri è stata registrata la puntata che andrà in onda questa sera in seconda serata su Canale 5 e sui social sono circolate le prime foto degli ospiti. In particolare, lo scatto che ha immortalato Pio e Amedeo sul ...