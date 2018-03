Isola 2018 | i cachet della Marcuzzi e dei naufraghi dell' isola

L'Isola dei Famosi 2018 diretta puntata 22 marzo : anticipazioni : Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, ha anche una striscia quotidiana, affidata a Stefano De Martino, che raccoglie il racconto giornaliero delle avventure dei naufraghi in Honduras. Su Gossipblog, magazine di gossip di Blogo, la diretta del daytime. L'Isola dei Famosi 2018 | Concorrenti I concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018 sono: Bianca Atzei, Amaurys Perez, Nino Gapsare Formicola, Alessia ...

Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier commenta il selfie di Monte e la Henger : "Avete la faccia come il c....!" : L’opinionista dell'Isola dei Famosi, critica la presunta riappacificazione avvenuta tra i due ex naufraghi. Post al veleno e arrivano i like di Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari.

Isola 2018 : Jonathan strappalacrime e la Marcuzzi ironica sul canna-gate Video : La puntata dell'#Isola dei Famosi di ieri sera, martedì 20 marzo 2018, è stata ricchissima di emozioni e, mentre molti si aspettavano delle scuse dalla Henger e da Alessia Marcuzzi per la violenta e assurda lite della scorsa settimana, questo non è avvenuto. La puntata è iniziata senza scuse, ma con una conduttrice assai ironica sulla discussione della scorsa settimana e sul canna-gate [Video]. Parlando con la Gialappa's, Alessia Marcuzzi ha ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi silurata? Una petizione contro la conduttrice ma gli ascolti... : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi sarà silurata? Sul web è nata una petizione contro la conduttrice a favore del ritorno di Simona Ventura, ma...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 : NOMINATION - ELIMINATO/ Francesca Cipriani su Valeria Marini : "Nessun rancore" : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'ISOLA dei FAMOSI: NOMINATION, ELIMINATO e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 20:29:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : nomination - scontro Simone-Jonathan/ Flirt in atto tra il mimo e Francesca Cipriani? : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'Isola dei famosi: nomination, eliminato e lo scontro tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : il selfie sorridente tra Francesco Monte e Eva Henger al Maurizio Costanzo Show : I due ex naufraghi dopo il clamore del canna-gate sembrano aver deposto le armi nel talk Show di Costanzo.

Isola DEI FAMOSI 2018 : NOMINATION - SCONTRO SIMONE-JONATHAN/ Chi sarà il vincitore? Il super favorito è... : Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella nona puntata dell'ISOLA dei FAMOSI: NOMINATION, eliminato e lo SCONTRO tra Simone e Jonathan. Alessia Mancini la migliore.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Cecilia Capriotti : "Marco Ferri? Più femmina di me" : Cecilia Capriotti, in una lunga intervista, al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha confermato di non aver avuto alcuna storia clandestina con Amaurys Perez durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi. La showgirl, però, è convinta che non siano sbocciati amori honduregni anche se "una naufraga si era infatuata di Marco, lui ha risposto no grazie".prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti: "Marco Ferri? Più ...

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 21 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 21 marzo 2018 | In ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi 2018 : il cellulare nascosto di Elena Morali e Massimo Ceccherini sul canna-gate (video) : Massimo Ceccherini, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2017, ieri sera, ha confermato la testimonianza di Giulia Calcaterra andata in onda nei giorni scorsi a Striscia la Notizia, secondo cui anche nella scorsa edizione del reality di Canale 5, alcuni naufraghi avrebbero fumato canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sulla spiaggia. A Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se fosse presente marijuana in quella ...

Isola Dei Famosi 2018 : eliminato Marco - arriva Valeria e Giucas annuncia di essere guarito : Tante sorprese per i concorrenti. Valeria subito la peor mentre in nomination vanno Francesca, Simone e Franco.

Isola dei famosi 2018 - archiviato (finalmente) il “canna-gate” in Honduras arriva Valeria Marini : Messo da parte il benedetto “canna gate” (non se ne poteva più), alla nona puntata de L’Isola dei famosi si torna a ridere, litigare, emozionarsi. Insomma, il reality di Canale 5 torna sui binari standard e fa quello che dovrebbe fare un programma del genere. Così spazio alle dinamiche create in Honduras con una accesa discussione scaturita da un cocco (verrà soprannominato “cocco gate” da Mara Venier), ma anche spazio a una ripicca causa ...