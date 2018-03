INVASIONE A CASERTA | amore da SERIE A per il Lecce! I biglietti venduti

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) La notizia dell'apertura della trasferta a tesserati e non, arrivata subito dopo il pareggio del Catania a Bisceglie, ha letteralmente galvanizzato l'ambiente leccese. Dopo 6 anni inC, adesso il pubblico salentino spera di tornare nel calcio che conta e vede l'obiettivo promozione più vicino. Dopo aver battuto il Cosenza, il prossimo step per poter procedere nel cammino verso l'obiettivo della promozione diretta, è atteso stasera quando alle 20.30 sarà di scena la Fidelis Andria allo stadio "Via del mare". Una squadra ostica, quella federiciana, che ha sempre messo in difficoltà i salentini negli ultimi anni in occasione degli scontri diretti. Per l'occasione, è probabile che mister Liverani, dopo oltre un mese, schieri la coppia d'attacco formata da Di Piazza e Caturano. Saraniti, dopo il leggero infortunio, dovrebbe partire dalla panchina....