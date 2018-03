Inter - Lautaro Martinez | c' è l' annuncio | prezzo e clausola

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) L'argentino #è un calciatore dell'#. Dall'Argentina arriva la conferma ufficiale da parte del presidente del Racing de Avellaneda, il club dell'attaccante sudamericano. Il Racing avrebbe voluto trattenere il campioncino, fa sapere il massimo dirigente, ha più volte parlato con l'agente, mavoleva una nuova sfida in Europa. Victor Blanco è anzi felice che non si sia concretizzato l'affare con l'Atletico Madrid, che aveva offerto 'solo' 12 milioni di euro. L', invece, ha portato un'offerta superiore ai 20 milioni, che ha soddisfatto il Racing, come ha aggiunto il presidente nel corso della trasmissione sportiva di 'Radio Continental'. Il: 27 milioni di euro al lordo delle tasse, più il 10 per cento sulla futura eventuale vendita. Il totale, dunque, è circa di un netto sui 25 milioni di euro, che si può rivelare un vero affare pure per ...