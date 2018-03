Inter | accordo con Icardi per il rinnovo

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre dell’accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : tunnel con doppio tocco…(VIDEO) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

Camere - Toti (FI) : “Movimento 5 stelle è indubbiamente Interlocutore - ma questo non vuole dire essere d’accordo” : “L’importante è che il centrodestra trovi una posizione unitaria perché unitariamente si è presentato agli elettori, e unitariamente auspico riesca a fare un governo. Così come, ovviamente, unitariamente si confronterà sulle cariche istituzionali di garanzia. Dopo di che i Cinque stelle, dato il consenso che hanno avuto dai cittadini, sono indubbiamente l’interlocutore”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni ...

Aeroporto Malpensa - accordo SEA-Busitalia Simet per Intermodalità su gomma : L'Aeroporto di Milano Malpensa diventa hub per il nord-ovest per la intermodalità su gomma, Grazie all'accordo tra SEA, società di gestione dei due scali di Malpensa e Linate, e Busitalia Simet, ...

Intesa Sanpaolo Agenzia Ice : accordo per Internazionalizzazione delle imprese : ... che anche in futuro potranno rappresentare una leva di crescita importante per la nostra economia. Sui mercati esteri si aprono opportunità straordinarie, anche grazie ai nuovi approcci resi ...

Inter-de Vrij - la spuntano i nerazzurri : accordo ai dettagli : Inter-de Vrij- Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo totale con l’attuale difensore della Lazio. Mancherebbero solo pochi dettagli alla chiusura dell’operazione, la quale potrebbe essere annunciata in modo ufficiale già nelle prossime ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “accordo con De Vrij? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Inter in campo nella gara di campionato contro il Napoli, nel frattempo arrivano indicazioni di Ausilio su De Vrij ai microfoni di Mediaset Premium: “Se abbiamo un accordo con De Vrij? Non posso confermare una cosa di questo tipo. Posso parlare solo dei nostri giocatori. Il resto non è un argomento di discussione”. Su Lautaro Martinez: “Se è vicino? Dipende da cosa si intende. – ha precisato Ausilio ...

Inter - Ausilio : 'Accordo con De Vrij? Non posso confermare' : MILANO - Poco prima della partita il ds dell'Inter è Intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando di mercato: 'Voci su di un accordo con De Vrij? Non posso confermare, io parlo solo dei giocatori che hanno un contratto con l'Inter. La rivalutazione di Cancelo? Si sta dimostrando il ...

Eni : Di Castelnuovo - Interessante accordo su fusione - necessario diversificare : Lo afferma Matteo Di Castelnuovo, professore di Economia dell'energia e direttore del Mager, il master in energia e ambiente, dell'Università Bocconi di Milano, contattato dall'Adnkronos. Eni e Cfs, ...

CDP e BERS - nuovo accordo per la Cooperazione Internazionale : Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan è membro effettivo del Board of Governors della Banca.

Safe Bag sigla accordo con l'aeroporto Internazionale di Cracovia : Teleborsa, - Safe Bag ha firmato un contratto " a tempo indeterminato - per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Cracovia " ...

Safe Bag : accordo a tempo indeterminato con l'aeroporto Internazionale di Cracovia : +2,37% a Piazza Affari per il titolo Safe Bag che si porta a 5,18 euro dopo la notizia dell'accordo a tempo indeterminato con l'aeroporto di Cracovia "per la fornitura della propria offerta integrata ...

Safe Bag sigla accordo con l'aeroporto Internazionale di Cracovia : Safe Bag ha firmato un contratto " a tempo indeterminato - per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Cracovia " Balice - ...

L'Inter ha in pugno de Vrij : accordo quinquennale da oltre 4 milioni a stagione : Stefan de Vrij è alla sua quarta stagione con la maglia della Lazio ma purtroppo per il club capitolino sarà anche l'ultima. L'olandese ha deciso in maniera definitiva di non rinnovare il suo ...

De Vrij non rinnova con la Lazio - il difensore ha già l’accordo con l’Inter : tutti i dettagli : La Lazio sta disputando una stagione importante nonostante le ultime prestazioni non entusiasmanti, la squadra di Simone Inzaghi è in piena lotta per la qualificazione in Champions League ed anche in Europa League può ancora essere competitiva. Un protagonista fino al momento è stato sicuramente il difensore De Vrij, nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia per i biancocelesti, l’annuncio di Tare sul difensore, l’olandese ...