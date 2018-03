Instagram | in arrivo nuova funzione che sorprenderà gli utenti

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Arriva anche in Italia laperche potrebbe sconvolgere le funzionalita' VIDEO del social network​. #è uno dei social network più utilizzati daglie permette di scattare foto applicare filtri e condividerli in rete. Ora il social network delle foto mettera' unaaggiuntiva che potra' fare piacere ai milioni diche lo utilizzano, infatti sara' possibile acquistare merce e qualsiasi prodotto grazie alla#shoppingacquista ora.: laShopping arriva anche in Italia Ladisi chiama shopping, dopo essere stata sperimentata negli Stati Uniti d'America è arrivata anche in Italia e in altri 7 paesi come Regno Unito, Germania, Francia, Brasile, Canada, Il nuovo pulsante shopping diè unacon la quale le aziende possono pubblicizzare i loro prodotti e questi ...