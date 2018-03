Inseguimento per le vie del centro di Foligno | arrestato marocchino

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile e dell'Inseguimento femminile di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oslo in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile e dell’Inseguimento femminile di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi norvegese si conclude un weekend davvero molto intenso, il penultimo di questa stagione. L’Italia spera di salire nuovamente sul podio: occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che cercano di rimontare dopo la sprint, poi toccherà alla staffetta maschile ma ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni al comando dopo le prime due prove dell’omnium! Record del mondo per Chloe Dygert nell’Inseguimento : Si è conclusa la prima sessione della quarta giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Per l’Italia arrivano ottime notizie dall’omnium maschile dove un brillantissimo Simone Consonni si trova in prima posizione provvisoria dopo due delle quarte prove previste. Il 23enne lombardo ha aperto subito bene ottenendo un sesto posto nello scratch, guadagnando così 30 punti. Poi è riuscito a ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l'oro Inseguimento. Programma - orario d'inizio e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 2 MARZO: 20.00 , circa, Finale ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna vs Ivo Oliveira - Finale per l’oro Inseguimento. Programma - orario d’inizio e tv : Oggi venerdì 2 marzo, Filippo Ganna disputerà la Finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2018 di Ciclismo su posta. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) l’azzurro si è già garantito la terza medaglia iridata consecutiva in questa specialità dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017: a 21 anni può entrare nella leggenda ma dovrà superarsi. L’azzurro, infatti, si troverà di fronte il portoghese Ivo ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna certezza assoluta! E’ in finale per l’oro nell’Inseguimento individuale : Filippo Ganna è in finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Per l’azzurro si tratta della terza medaglia consecutiva in una rassegna iridata dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017, senza dimenticare i bronzi conquistati con l’Italia nell’inseguimento a squadre nell’edizione in corso ed in quella del 2017. A ...

Inseguimento a squadre femminile - le azzurre sfidano il Canada per il bronzo - : Sarà impegnato nella finale per il bronzo il quartetto femminile dell'Inseguimento a squadre. Nel corso del primo turno della prova ai Campionati del Mondo di Apeldoorn in corso di svolgimento Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi hanno perso la propria batteria contro la Gran Bretagna: tempo di 4'20 647 per le ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’Inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in lotta per le medaglie nell’Inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’Italia protagonista negli inseguimenti a squadre, dove domani gli azzurri si giocheranno il podio, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre, dove al maschile l’Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’Inseguimento maschile. Agli azzurri non basta il record italiano per superare la Danimarca : l’Italia si giocherà la medAglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grandissimo tempo con 3:54.884, che vale il nuovo record italiano, migliorando così il 3:55.724 di Rio ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in semifinale nell’Inseguimento femminile!! Le azzurre chiudono terze - miglior tempo per gli Stati Uniti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il programma presenterà subito degli appuntamenti chiave per l’Italia, partendo dalle qualificazioni degli inseguimenti a squadre. I due quartetti azzurri dovranno riuscire a realizzare subito un buon tempo per sperare di restare in corsa per quella che sarebbe una storica finale. Assisteremo anche agli appassionanti ...

