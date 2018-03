Insegna al suo cane a fare il saluto romano | arrestato per odio razziale

Panama - Trump non è più proprietario dell’hotel : rimossa l’ Insegna con il suo nome : Panama , Trump non è più proprietario dell’hotel: rimossa l’insegna con il suo nome La scritta smantellata è diventata “un’attrazione turistica” Continua a leggere L'articolo Panama , Trump non è più proprietario dell’hotel: rimossa l’insegna con il suo nome proviene da NewsGo.

Un docente utilizza una lavagna per Insegna re Microsoft Word ai suoi alunni e la notizia diventa virale : Bisogna arrangiarsi! Nelle ultime ore una notizia sta facendo il giro del mondo rimbalzando su tutte le varie testate giornalistiche, la nostra Repubblica ha già scritto un articolo a riguardo. Il tutto parte con un’immagine che, in breve tempo, diventa virale su Facebook e su Twitter dove viene raffigurato un docente ghanese che prova a insegnare ai suoi alunni l’uso del programma Microsoft Word per prepararli all’esame ICT. ...

“Giovani - sveglia!”. A 93 anni parte per la sua avventura : nonna idolo social. Si è presentata così in aeroporto : piena di energia e con il suo trolley in mano. Nell’altra - il bastone. Una storia meravigliosa e che ci Insegna molto : dove sta andando Irma : Una donna che non si è mai fermata davanti a niente e che crede che per vivere davvero, a qualsiasi età, ci voglia un pizzico di incoscienza e tanto altruismo. E ora diventa una star dei social. Tutto merito di un post della nipote Elisa. Due foto con la nonna in aeroporto: “Questa è la mia nonna Irma – scrive Elisa – una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya. Non in un villaggio turistico, servita e riverita, ...