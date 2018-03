Inps | a gennaio assunzioni +22 | 1% | boom grazie a sgravi per giovani

Lavoro - Inps : a gennaio crescono le domande disoccupazione : Teleborsa, - In calo le ore di Cassa integrazione , CIG, autorizzate dall' INPS . Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione ...

Lavoro - Inps : a gennaio crescono le domande disoccupazione : In calo le ore di Cassa integrazione , CIG, autorizzate dall' INPS . Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione complessivamente ...

Fissata al 26 gennaio la data cruciale per il concorso Inps 2018 : ultimissime indiscrezioni : Continua a tener banco in Italia la questione relativa al concorso INPS 2018, considerando il fatto che il ricorso contro il criterio di ammissione incentrato sul certificato B2 ancora oggi pare faccia sentire i propri effetti. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso ieri sulle nostre pagine, oggi 17 gennaio diventa importantissimo tornare sull'argomento alla luce di nuovi appuntamenti che potremmo essere costretti a fissare sul ...