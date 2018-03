INPS Pensione Casalinghe i | a chi spetta | quali sono i requisiti e gli importi

Pensione casalinghe anche per gli uomini/ Fondo INPS - requisiti e domanda : assegno a 57 anni - ecco come : Pensione casalinghe anche per gli uomini: Fondo Inps, ecco i requisiti e come presentare la domanda. Sarà possibile godere dell'assegno previdenziale a 57 anni, ecco come.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Pensione bassa? Si può fare ricorso all'INPS : Pensione, se l'importo non vi torna si può anche fare ricorso all'Inps. Chi è iscritto, si legge sul sito dell'istituto di previdenza, "all'Assicurazione Generale Obbligatoria , AGO, , alle gestioni ...

Nei big data dell’INPS i segreti per non andare in pensione troppo tardi : Il diario degli italiani negli archivi?Inps, dalle paghe alle malattie, le microstorie dei cittadini aiutano a ricostruire i trend del Paese...

Il paradosso INPS : 700mila persone in pensione con pochi anni di lavoro : Resta ancora caldo il tema legato al sistema pensionistico italiano, il quale negli ultimi anni ha subito importanti modificazioni, tutte piuttosto discusse. Al momento, infatti, l'età pensionabile è salita ulteriormente, allontanando ancora di più l'aspettativa di milioni di persone di potersi godere la vecchiaia in maniera serena e soprattutto con un trattamento previdenziale adeguato. Secondo un recente studio, però, sembrerebbe che l'Italia ...

INPS - quasi mezzo milione di italiani in pensione da oltre 37 anni : Sono quasi mezzo, per la precisione, 471.545 i pensionati italiani che ricevono un assegno di vecchiaia, di anzianità contributiva o ai superstiti da oltre 37 anni, ovvero con una decorrenza antecedente rispetto al 1980. Il dato arriva dagli osservatori statistici dell’Inps che calcolano invece in oltre 700.000 le persone che hanno una pensione liquidata da almeno 35 anni (dal 1982 o negli anni precedenti). Non si includono naturalmente in ...

Coldiretti Impresa Pesca Liguria - attività a rischio con la sospensione degli sgravi contributivi Inail e INPS : "Anche per i Pescatori della Liguria, che rappresentano un settore di punta della nostra economia locale, sarebbe una lotta impari " afferma il Direttore di Coldiretti Liguria, Enzo Pagliano " Le ...

Sbagliano a calcolare la pensione : INPS perde la causa contro 4 operai : "E' una sentenza storica, che riconosce un importante diritto in materia di pensione negato dall'Inps. Tantissimi altri lavoratori nelle stesse condizioni potranno rivendicare questo diritto", affermano il segretario generale Cgil...

Incassava 2mila euro di pensione al mese - ma la madre era morta : truffa all'INPS da 130mila euro : Continuava a percepire illecitamente la pensione dell'anziana madre di cui non aveva mai comunicato il decesso, avvenuto nel 2010. Ritirava ogni mese 2mila euro e in tutto ha incassato 135mila euro. ...

Farsi ricostituire la pensione serve? ecco cosa si può chiedere all'INPS Video : Adeguamento delle #Pensioni al tasso di inflazione, parte di #pensione collegata a determinate situazioni reddituali o di composizione del nucleo familiare e nuovi provvedimenti introdotto dai vari Governi che si sono succeduti negli anni rappresentano cose che i pensionati potrebbero sfruttare per percepire di più di pensione. La conosciutissima campagna informativa della Cgil, invita i pensionati italiani a Farsi ricalcolare la propria ...

INPS - Pensione invalidità : aumenti importi e limiti reddito Video : #INPS e #Pensioni di invalidita': quali sono le notizie e gli aggiornamenti in merito? Nonostante il piccolo aumento nel 2018 parliamo di una cifra irrisoria pari allo 0,8%, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio avranno una trattenuta di qualche euro a causa delle perequazione dell'anno 2015. Di to tutti i dettagli. INPS, le novita' sulle pensioni di invalidita' Due le novita' di una certa importanza che riguardano le pensioni di ...

INPS - Calcolo Pensione : il simulatore online offre il quadro completo Video : #INPS, tante le novita' riguardo le #Pensioni 2018. Tra queste, senza dubbio il simulatore online che, in pochi passi, è in grado di calcolare con esattezza quando è possibile andare in Pensione e con quale importo. Sicuramente uno strumento utile e intuitivo che potra' dare un quadro più chiaro riguardo il proprio futuro pensionistico. Tutti potranno usufruire del simulatore INPS e come funziona? Di to i dettagli in merito. INPS, arriva il ...