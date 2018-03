Inps : in Veneto intesa con Agenzia Entrate per contrasto frodi crediti inesistenti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – Agenzia delle Entrate e Istituto Nazionale di Previdenza Sociale collaborano in Veneto per contrastare il fenomeno delle frodi fiscali, messe in atto attraverso le compensazioni di crediti d’imposta inesistenti con debiti previdenziali. L’accordo consentirà di effettuare controlli più efficaci e mirati, grazie allo scambio tempestivo di dati tra i due Enti rispetto ai contribuenti che hanno ...