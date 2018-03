huffingtonpost

: Inflazione e cambio dell'euro osservati speciali, Draghi tira dritto con gli stimoli monetari - HuffPostItalia : Inflazione e cambio dell'euro osservati speciali, Draghi tira dritto con gli stimoli monetari - AlessioPessott : @gufolibero Detto questo è normale che i cambi fluttuino ma solitamente non con variazioni così brusche. Cambio EUR… - AlessioPessott : @gufolibero La svalutazione del cambio genera inflazione da importazioni, che a sua volta intacca il potere d'acqui… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Con la crescita economica che si irrobustisce, ile l'sono i duea Bce, che reputa necessario proseguire con lo stimolo monetario in questa fase. Nel Bollettinoa Bce appena diffuso, si legge che il consiglio direttivoa Banca centralepea ritiene che "rimane necessario un ampio grado di stimolo monetario" per un'accelerazione, e "continuerà a seguire gli andamenti del tasso die condizioni finanziarie"."La crescita mondiale dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". La Banca centralepea ha alzato le stime di crescita per l'zona al 2,4% dal 2,3% per il 2018, mantenendo l'1,9% atteso per il 2019 e l'1,7% per il 2020. Le stime mantengono l'a 1,4% per il 2018, limano all'1,4% quella per il 2019 dall'1,5% stimato in precedenza e ...