incontro su donne e lavoro in umbria promosso da consigliera regionale parità presentato

Domani un incontro sui rischi lavorativi delle donne e sulle malattie professionali : A livello mondiale il gap tra uomini e donne si è allargato sui quattro fronti fondamentali della salute, del lavoro, dell'istruzione e della rappresentanza politica. I rischi lavorativi per le donne sono elevati : sono impegnate su più fronti, chiamate a gestire le esigenze della famiglia, oltre a quella del lavoro, sono esposte maggiormente ai rischi ...

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

Donne e lavoro - perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...

#SIAMOTUTTIDONNE - Francesco Rucco candidato sindaco di Vicenza : 'incontro sulla condizione femminile nella nostra società giovedì 8 marzo' : La ricorrenza dell'8 marzo è un'occasione di profonda riflessione sulla condizione della donna nella nostra società. Ancora oggi le difficoltà della donna, soprattutto nel mondo del lavoro, sono purtroppo un problema di attualità rispetto al quale si ha spesso l'impressione che non manchino le proposte di soluzione, ma la volontà di attuarle. Basti pensare alle tante ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni Nicolò e Lorenzo stupiscono Sara : la dedica prima dell'incontro (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi come Nicolò Fabbri: arriva la dedica per Sara Affi Fella. Intanto Nicola Panico fa nuove rivelazioni(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Giorgio Manetti e Tina Cipollari/ Uomini e Donne - "L'incontro a Viterbo? Tutto inventato" : Giorgio Manetti è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha una spiccata simpatia per Tina Cipollari e continua a essere ambito da Gemma Galgani.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:23:00 GMT)