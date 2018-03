Incentivi oltre gli 8 000 euro a datori di lavoro che assumono | ecco le novità

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) L’attenzione al rilancio occupazionale è sempre ai massimi livelli ed anche l’ultima manovra finanziaria ha riservato misure volte proprio a combattere la disoccupazione ed a rilanciare le politiche di occupazione nel territorio della nostra penisola. L’Istituto di Previdenza Sociale Italiana ha emanato lo scorso 19 marzo una nuova circolare esplicativa su una importante misura di incentivazione alle assunzioni. La circolare n° 48 del 19 marzo riguarda uno sgravio contributivo per aziende chegiovani.di cosa si tratta e cosa dice l’Inps. L’incentivo Con il decreto n. 3/2018, recentemente rettificato l’Anpal, l’Agenzia per le Politiche Attive sul, ha avviato un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani disoccupati. I soggetti interessati sono le aziende che prevedono ampliamento di organico dipendenti e i giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. ...