In piazza la Francia che si oppone alle riforme del lavoro di Macron

Francia - ferrovieri e funzionari pubblici in piazza contro Macron : Roma, 22 mar. , askanews, Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in varie città della Francia per protestare contro la politica economica del presidente Macron. Le scuole chiuse, e il traffico ferroviario è 'molto disturbato' a conseguenza della protesta dei ferrovieri e di diverse categorie di funzionari pubblici. ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Francia-Azerbaijan 3-5 : Bolinha scatenato! Gli azeri piazzano la cinquina e passano il turno : L’Azerbaijan è la seconda squadra già qualificata per i quarti di finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. Gli azeri prevalgono in rimonta contro la Francia, annichilendo nella ripresa le velleità dei transalpini, ringalluzziti dal pareggio a sorpresa con la Spagna, detentrice del titolo continentale, e garantendosi con autorità il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Il ct francese Pierre Jacky si affida in avvio al ...

