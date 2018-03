In Italia 1 bambino su 1200 nasce down

Un bambino con due mamme : il primo caso in Italia : Il Tribunale di Pisa si è rivolto alla Corte Costituzionale per stabilire se due donne sposate e con figlio possano dare al bimbo - sull'atto di nascita - la doppia maternità.Continua a leggere

Ecco le orme di un bambino di 700.000 anni fa. La scoperta degli archeologi Italiani : Un ritrovamento eccezionale che ha pochissimi precedenti perché i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano. Un team di ricercatori italiani della Sapienza in un sito archeologico in Etiopia, il Gombore II-2 a Melka Kunture ha scoperto le tracce lasciate da un bambin. Un cucciolo d’uomo che forse era andato a bere, forse solo a giocare e ha lasciato traccia dei suoi piccoli piedi ...

Leucemia - per la prima volta in Italia bimbo salvato con terapia genica al Bambino Gesù : Sono scoperte come questa che ci consentono di guardare al futuro e a quello della Medicina con fiducia e consapevolezza che la Scienza e la Ricerca sapranno sempre prendersi cura dell'umanità, ...

Leucemia - la terapia genica salva un bambino per la prima volta in Italia : ... sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti, è adesso allo studio in diverse sperimentazioni portate avanti in tutto il mondo, alcune delle quali hanno portato pochi ...

Roma - Bambino Gesù : per la prima volta in Italia bimbo salvato dalla leucemia con terapia genica : Manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore. Lo hanno fatto i medici dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma con un bimbo di 4 anni ...

Il primo bambino trattato con terapia genica contro la leucemia in Italia : Il trattamento sfrutta il sistema immunitario per riconoscere le cellule tumorali e distruggerle: il bambino sta meglio ed è in remissione The post Il primo bambino trattato con terapia genica contro la leucemia in Italia appeared first on Il Post.

