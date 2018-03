In discesa 2° titolo italiano per Innerhofer

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo in discesa per Innerhofer e Schnarf : Sono cominciati i Campionati Italiani di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Sulla pista Deborah Compagnoni conquistano il titolo in discesa Christof Innerhofer e Johanna Schnarf. Nella gara maschile la miglior prestazione è stata quello dello svizzero Ralph Weber in 1’21″85, che ha preceduto di 23 centesimi Innerhofer. Per il velocista azzurro, reduce dal podio di Are in superG, si tratta del secondo titolo italiano della ...