Impact Winter arriva su Xbox One e PS4 il 5 Aprile 2018

(Di giovedì 22 marzo 2018) BANDAI NAMCO e Mojo Bones sono lieti di annunciare la data di uscita di. Il 5, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 eStore perOne.su Consoleè stato precedentemente lanciato su STEAM, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie abilità anche su console. I giocatori di PlayStation 4 riceveranno un Tema Dinamico in omaggio. Mark Norman, cofondatore e direttore artistico di Mojo Bones Ltd sul blog ufficiale del gioco afferma: Un grande ringraziamento va a tutti voi, che avete sostenuto Mojo Bones efin dall’inizio. Sin dal rilascio della versione per PC, abbiamo davvero apprezzato i vostri commenti e idee per migliorare costantemente ...