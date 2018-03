Imbrattato a Milano murales dell' Inter

notizie.tiscali

: @ interisti: tifo Milan dalla nascita, fa parte del mio DNA sfottere l'Inter ma personalmente potete riempire la ci… - blackgrrrl : @ interisti: tifo Milan dalla nascita, fa parte del mio DNA sfottere l'Inter ma personalmente potete riempire la ci… - SpazioMilan : Increscioso episodio avvenuto questa notte a #Milano. L’#InterWall di via Borsieri, murales realizzato qualche gior… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) ANSA, -, 22 MAR - E' statocona vernice rossa nella notte il granderealizzato in via Borsieri aper i 110 anni. L'illustrazione di 18 metri per 10 ...