Il video del coach di basket USA che tutti dovremmo vedere

David di Donatello - il monologo di Paola Cortellesi a difesa delle donne video : Il monologo di Paola Cortellesi ai David di Donatello a difesa delle donne «Un cortigiano: un uomo che vive a corte; Una cortigiana: una mignotta. Un massaggiatore: un cinesiterapista; Una...

Lite in diretta tra Barbara D'Urso e la sorella dell'omicida suicida di Terzigno video : A 'Pomeriggio 5', trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì in fascia pomeridiana su Canale 5 si è verificato un fatto increscioso che ha creato qualche tensione durante il live. I telespettatori hanno assistito a una Lite in diretta tra la conduttrice #Barbara D'Urso e la sorella di Pasquale Vitiello, l'omicida suicida di Terzigno. La prima parte di 'Pomeriggio 5' [Video] si occupa di fatti di cronaca e ieri era in diretta da Terzigno, ...

Finisce in tragedia il tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida video : tragedia nel centro storico di #Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco [Video] era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole la zona non era servita dalla rete del metano. I #Vigili del Fuoco, durante il ...

Scisciano - droga in casa : ragazzo arrestato nel giorno del suo compleanno video : I carabinieri [Video]della stazione di San Vitaliano NA, diretti dal maresciallo-capo comandante Giovanni Marchitelli, dopo una serie di complesse e articolate attivita' investigative, lo hanno arrestato ieri mattina, 21 marzo 2018, nel giorno del suo compleanno. Si tratta di un giovane 27 enne di Scisciano NA, Francesco Raffaele Caccavale, incensurato, trovato in possesso all'interno della propria abitazione di ingenti dosi di sostanze ...

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre dell’accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : tunnel con doppio tocco…(video) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show : la foto della pace? video : #eva Henger e #Francesco Monte nuovamente insieme in tv? Il faccia a faccia tra l’attrice e l’ex tronista sembrava quasi impossibile dopo l’aut aut del tarantino. Quest’ultimo, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi [Video], aveva declinato l’invito di Alessia Marcuzzi a prendere parte al reality Show perché non aveva nessuna intenzione di prendere parte trasmissioni che prevedevano la contemporanea presenza dell’ungherese. L’ex fidanzato di ...

Meneses - la simulazione più vergognosa della storia del calcio [video] : simulazione Meneses – Jean Meneses, attaccante dell’Universidad de Concepción nella storia ma non certo per meriti sportivi ma per una simulazione vergognosa. L’episodio è successo durante la gara contro il Colo Colo, partita che può essere considerata sicuramente condizionata. Meneses rincorre l’avversario, gli ruba il pallone, poi ‘sviene’ clamorosamente, simulazione nettissima ma l’arbitro ci casca e ...

Diretta/ Repubblica Ceca-Italia U20 streaming video e tv : il contesto del match e le probabili formazioni : Diretta Repubblica Ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:49:00 GMT)

video/ Albinoleffe Fermana - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 31giornata - : Video Albinoleffe Fermana , 0-1, highlights e gol della partita valida nella 31giornata di Serie C. Seriani avanti con la rete di Gelli.

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

La commozione dell'attore Davide Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi video : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione [Video] del #David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al ...

video/ Albinoleffe Fermana (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Albinoleffe Fermana (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Seriani avanti con la rete di Gelli al 20' del primo tempo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:10:00 GMT)

video/ Bassano Mestre (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Bassano Mestre (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita nella 31^ giornata di Serie c. Arancioneri avanti con le reti di Fabbri e Spagnoli.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:08:00 GMT)

video/ Triestina Pordenone (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Triestina Pordenone (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Arma trova dal dischetto il pareggio per i padroni di casa.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:02:00 GMT)