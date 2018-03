Il Vaticano | gli scandali e la moltiplicazione dei processi

MONS. VIGANO' DIMESSO PER LETTERA ‘TAGLIATA’ DI RATZINGER/ Vaticano - polemiche sull'attività da "spin doctor" : LETTERA "corretta" di Benedetto XVI sui volumetti pro-Francesco: Monsignor Viganò si è DIMESSO dal Dicastero della Comunicazione. Via il Prefetto che censurò le parole di RATZINGER(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:16:00 GMT)

Vaticano - lettera di Ratzinger tagliata e taroccata<br>Si dimette Monsignor Viganò : Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, ha presentato le sue dimissioni che Papa Francesco ha subito accettato. Viganò è stato nominato assessore del dicastero Vaticano che si occupa dei media vaticani dal Pontefice, che ha invece affidato la Segreteria per la comunicazione a Lucio Adrián Ruiz, almeno fino alla nomina del nuovo prefetto.Non si è trattato però di un normale ...

Terremoto in Vaticano - si dimette Viganò dopo lettera "tagliata" : Roma, , askanews, - Terremoto in Vaticano. dopo il caso della lettera "tagliata" di Benedetto XVI, si è dimesso il prefetto della Segreteria vaticana per la comunicazione, monsignor Dario Viganò. La ...

Si è dimesso il funzionario Vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui Benedetto XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...

Il caso della lettera “tagliata” di Ratzinger in Vaticano - Viganò si è dimesso : Papa Francesco ha accettato la rinuncia di monsignor Dario Edoardo Viganò da prefetto della Segreteria per la Comunicazione

Vaticano - lettera di Ratzinger tagliata e taroccata : si dimette Viganò - prefetto della segreteria per la comunicazione : Monsignor Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria per la comunicazione della Santa Sede, si è dimesso. Dimissioni subito accettate da Papa Francesco che ha nominato Viganò assessore del dicastero Vaticano che si occupa dei media vaticani affidando la guida della segreteria per la comunicazione all’attuale numero due, monsignor Lucio Adrián Ruiz, fino alla nomina del nuovo prefetto. Nelle ultime ore, nella Curia romana, la richiesta ...

Vaticano - lettera di Ratzinger “tagliata” : si dimette Viganò - capo comunicazione della Santa Sede : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione. Il passo indietro è legato alla vicenda della lettera del papa emerito Benedetto XVI. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche sul fatto che, nella foto fornita ai giornali, una parte della missiva in cui Ratzinger difendeva il successore Bergoglio era sfuocata e illeggibile e una parte letta pubblicamente da Viganò non ...

Vaticano : Fondazione Venezia partner per padiglione a Biennale Architettura (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I contenuti della collaborazione tra Fondazione di Venezia e Pontificio Consiglio della Cultura saranno presentati dal presidente Giampietro Brunello, giovedì 12 aprile alle ore 14.45, nella sede della Fondazione (in Rio Novo, Dorsoduro), nel corso di un incontro intitola

Vaticano : Fondazione Venezia partner per padiglione a Biennale Architettura : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - La Fondazione di Venezia è partner del progetto del padiglione della Santa Sede 'Vatican Chapels' alla Biennale Architettura di Venezia, presentato oggi a Roma dal Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. La collaborazione è stata

Vaticano - Papa Francesco e la clamorosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

Causa agli ultraconservatori : Vaticano alla guerra del web : 'La Segreteria di Stato vaticana vuole che InfoVaticana chiuda si legge sull'editoriale pubblicato in home page sul portale iberico e ha chiamato uno dei più potenti studi legali del mondo, che non ...

Vaticano - Papa Francesco : la Papal Foundation dimezza gli aiuti : ... con progetti umanitari scrupolosamente vagliati in tutto il mondo. A ogni progetto vengono elargiti non più 200mila dollari. Ecco perchè, quando alla Charity hanno saputo che l'ospedale americano ...

Elezioni - il Vaticano fa il tifo per le larghe intese. La Cei sceglie il low profile. Oltretevere simpatia per Gentiloni-Tajani : Il Vaticano fa l’occhiolino alla grande coalizione. In vista delle Elezioni politiche italiane del 4 marzo, dalla Santa Sede si analizzano con molta attenzione tutti gli scenari possibili del dopo voto con un gradimento particolare per un governo moderato formato da centrosinistra e centrodestra. Qualcosa di simile all’esperimento, poi andato in fumo, messo in atto da Enrico Letta. Due i possibili premier favoriti Oltretevere: da un lato Paolo ...

ASIA BIBI - PAPA FRANCESCO INCONTRA LA FAMIGLIA/ Udienza in Vaticano : “Vogliamo pregare con il Santo Padre” : ASIA BIBI, PAPA FRANCESCO INCONTRA la FAMIGLIA. Udienza privata in Vaticano: “Vogliamo pregare con il Santo Padre”, annunciano il marito e la figlia della donna cristiana condannata a morte(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:57:00 GMT)