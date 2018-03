Il tour 2018 dei Maneskin in autunno nei club | date e biglietti in prevendita su TicketOne

tour of the Alps 2018 : al via ci sarà anche Chris Froome. Il britannico prepara il Giro d’Italia : Altra trasferta italiana per Chris Froome in questo 2018 molto duro (soprattutto a livello psicologico). In attesa ancora di venire a sapere come andrà a finire il caso doping all’ultima Vuelta di Spagna, il britannico sta preparando al meglio il primo obiettivo stagionale: il Giro d’Italia. Dopo la Tirreno-Adriatico il capitano del Team Sky sarà presente in un’altra breve corsa a tappe nel Bel Paese: il Tour of the ...

Fabrizio Moro ha annunciato i concerti del tour 2018 : Sarà un’estate caldissima per Fabrizio Moro. Dopo il concerto evento allo Stadio Olimpico di Roma in programma il 16 giugno, il cantante di “Non mi avete fatto niente” partirà in giro per l’Italia con il suo tour 2018. via GIPHY Qui di seguito trovi i concerti annunciati fino ad ora: segnati quello più vicino a te! 13 luglio – Piazza Garibaldi – Cervia (RA)14 luglio – Piazza Loggia – Brescia16 luglio – Piazza degli Scacchi – ...

Equitazione - Longines Global Champions tour 2018 : si parte da Mexico City! Bucci - De Luca e Zorzi a caccia di un grande risultato : Tre italiani in gara nella prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, la competizione che un anno fa ha spedito in orbita la pattuglia italiana del Salto Ostacoli, dando il via all’anno d’oro dell’Equitazione azzurra. A Mexico City scenderanno in pista Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che sfideranno l’élite mondiale tra giovedì 22 e domenica 25 marzo per puntare al vertice della classifica ...

Tedua fa tappa a Milano e Roma con i 2 primi concerti del suo “Mowgli tour 2018” : Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Mowgli – il disco della giungla”, già campione di vendite e primo in classifica FIMI, il rapper Tedua è pronto per conquistare Milano Giovedì 12 Maggio al Fabrique e Roma Giovedì 19 Maggio all’Orion Club per i primi due imperdibili show live previsti dal suo “Mowgli tour 2018. Due speciali concerti anteprima che anticipano il tour estivo e il successivo tour nei club atteso per il ...

Liam Payne in tour nel 2018? Gli indizi su Instagram scatenano i fan (foto) : Liam Payne in tour nel 2018? È la domanda che da settimane si fanno migliaia di fan sul web! In attesa dell'annuncio e del rilascio del primo album da solista di Liam, trapelano sui social network alcune fotografie che hanno mandato in visibilio i fan del cantante. A quanto sembra, Liam sarebbe pronto a debuttare sui palchi internazionali accompagnato dalla sua band, che attraverso i propri canali social ha condiviso alcune istantanee e ...

Biglietti Negrita per il tour 2018 : date concerti di aprile e info : Biglietti Negrita per il tour 2018. Tre date in Italia ad aprile per presentare il nuovo album Desert yacht club, uscito il 9 marzo 2018. La rock-band aretina di Pau, Drigo e Cesare ha pubblicato il loro decimo album che omaggia l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California, dove è nata l’ispirazione del disco. E’ il lavoro discografico più personale e autobiografico del gruppo e ...

Annunciato il tour di Francesco De Gregori per il 2018 : info biglietti in prevendita : Il tour di Francesco De Gregori si chiamerà, semplicemente, tour 2018. Ad annunciarlo è il noto cantautore, che ha reso note le prossime date nelle quali sarà possibile ascoltare la sua musica live. Nei primi dettagli della scaletta da suonare, sussiste il carattere dell'imprevedibilità. Secondo quanto già dichiarato da Francesco De Gregori, nella setlist che l'artista ha deciso per la prossima tornata di concerti, sono previsti alcuni dei ...

Biglietti Baustelle per il tour 2018 : date concerti di aprile : Biglietti Baustelle tour 2018. La band ha annunciato il loro ritorno sui palchi con il tour L’amore e la violenza vol. 2. dopo il successo del tour invernale ed estivo del 2017. Nel 2017 hanno conquistato un disco d’oro con l’album L’amore e la violenza; ed ora pubblicano il 23 marzo il nuovo album di inediti intitolato L’amore e la violenza vol.2 che ha come sottotitolo “dodici nuovi pezzi facili”. L’annuncio ...

Biglietti Lorenzo Live 2018 tour : aggiunti nuovi concerti a Roma : Biglietti Lorenzo Live 2018. Jovanotti ha annunciato di aver aggiunto due nuove date ai concerti del suo Lorenzo Live 2018 a Roma a maggio. Jovanotti è tornato sui palchi da febbraio 2018 con il suo nuovo tour Lorenzo Live 2018 che terminerà a giugno 2018. Sono decine gli appuntamenti nei Palazzi dello Sport e l’artista suonerà con la sua band nelle città per lunghi periodi. Uno spettacolo a 360° con la super band composta da: Saturnino ...

Golf - PGA tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

THE tourIST - RAI 4/ Johnny Depp è Frank Tupelo. Info streaming e trama (oggi - 18 marzo 2018) : The TOURIST, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, alla regia Florian Henckel von Donnersmack. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:52:00 GMT)

Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018 - dettagli e condizioni della nuova prevendita : Dopo una prima massiccia vendita negli scorsi mesi, è tempo di un Secondo lotto di biglietti per Vasco Rossi in tour nel 2018: dal 20 marzo, a partire dalle ore 10:00, saranno disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere ai concerti del VascoNonStop Live al via dal primo giugno a Torino. Il fanclub di Vasco Rossi ha diffuso alcune indicazioni utili per partecipare alla prevendita del Secondo lotto, ricordando di acquistare i ...