“Il suo cuore sta cuocendo” Orrore infinito Una coppia come tante | ma la realtà era

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

Striscia La Notizia su Alessia Marcuzzi : “Il suo attacco a Eva Henger? Aveva bevuto” : Striscia la Notizia non molla un centimetro e continua la campagna mediatica contro Alessia Marcuzzi. Stavolta le hanno dato dell’ubriacona: “La vampa avvampa e rimprovera Eva di aver parlato del canna gate troppe volte in altri programmi […] Perché la svicolona appare così visibilmente poco lucida? Come mai ha perso il controllo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso sanguigno di Alessia non è stata la concorrente ungherese, ma la ...

“Il suo gusto sarà completamente diverso”. Arriva una nuova Coca-Cola. La svolta a sorpresa dell’azienda - che spiazza i consumatori. Cosa troveremo sugli scaffali dei supermercati : Una tradizione secolare che sta per infrangersi, dopo aver retto fino a oggi. Di Cosa stiamo parlando? Di una bevanda ormai storica, criticata a più riprese negli anni ma capace a lungo andare di incontrare il gusto dei consumatori in ogni parte del mondo e dalla ricetta talmente segreta da far sembrare il nome dell’assassino di Kennedy, a confronto, un’informazione di poco conto. Ora la Coca-Cola, leader fin dalla sua nascita ...

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Il suo segretario è Renzi”. “Si è dimesso. So che è un dramma per lei e Berlusconi” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo osserva: “Il suo segretario è Matteo Renzi, eletto dalle primarie dove lei è stato sconfitto”. “No, quello non è più il segretario” – ribatte Emiliano – “si è dimesso. Lo so che per lei e Berlusconi è un dramma”. Si scatena in studio la polemica, coinvolgendo anche il giornalista di ...

Davide Astori morto - “Il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

Oscar 2018 - la più sexy sul red carpet? Si ‘scommette’ su Margot Robbie : “Il suo abito passerà alla storia” : “Non posso ovviamente dire nulla, ma sappiate che l’abito di Margot entrerà nella storia!”: a parlare così è Kate Young, una famosissima stylist hollywoodiana che da anni cura il look di grandi star. E stavolta, Kate scommette su Margot, candidata per I, Tonya (solo Tonya quando uscirà in Italia a fine marzo) dove interpreta una redneck che vuole innalzarsi a campionessa di pattinaggio artistico statunitense. “La cosa fondamentale, ...

Sandra Milo a Che fuori tempo che fa ricorda il suo grande amore : “Il primo bacio con Fellini? Sono svenuta” : A Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Sandra Milo ricorda con affetto il primo bacio con il suo grande amore Federico Fellini: “Mi ha baciato, era una cosa che sognavo e alla fine Sono svenuta. Meno male che ero in camerino e Sono caduta sul lettino. Federico poi mi disse: ma come? una come te che sviene per un bacio? Che bamboccia…” L'articolo Sandra Milo a Che fuori tempo che fa ricorda il suo grande amore: “Il primo bacio ...

“Il più pazzo dei Rodriguez”. Così ha definito Belen papà Gustavo. Sapete cosa faceva il padre della bella argentina - prima di arrivare in Italia? Ha dovuto lasciare suo lavoro (molto particolare) proprio a causa della figlia. Il motivo… : Ormai è diventato famossimo anche lui e da quando la figlioletta è arrivata in Italia il clan Rodriguez l’ha seguita uno dopo l’alto. Non parliamo di Jeremias, ma del papà Gustavo che è stato l’ultimo ad arrivare, dopo che la showgirl ha dato alla luce Santiago e ha divorziato da Stefano De Martino. Appena si è fatto conoscere, l’uomo è stato subito simpatico a tutti. Spigliato, divertente e molto rock, Gustavo è ...

Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è Orlando nel post-favola (video) : “Il suo fantasma è un amico del liceo” : Claudio Santamaria in È arrivata la felicità 2 è un Orlando molto più disincantato e realista rispetto alla prima stagione: nel nuovo capitolo in onda da martedì 20 febbraio su Rai1, l'architetto si ritrova a vivere la difficile quotidianità della convivenza con la sua Angelica (Claudia Pandolfi). Dopo aver unito le loro due famiglie e aver messo al mondo il loro Andrea, la vita dei protagonisti scorre monotona tra pannolini da comprare e ...

“Il turismo cambia volto” : la buona notizia per la Campania che valorizza i suoi tesori : Al via, nel quartiere espositivo di Fieramilanocity, la Borsa internazionale del turismo – BIT – che accoglie ogni anno nel capoluogo lombardo viaggiatori e operatori turistici da tutto il mondo. Stamane la conferenza stampa di presentazione dell’offerta turistica regionale all’interno dello spazio espositivo istituzionale. “Il turismo in Campania sta cambiando volto grazie a strategie condivise, coordinate e di respiro ...

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbraio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi su Eva Henger : “Il suo modo di fare mi ha infastidito… Ah la visibilità - quanto può incattivire le persone” : Alessia Marcuzzi ha detto la sua. Dopo l’uscita di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi a causa delle dichiarazioni di Eva Henger sul presunto uso di marijuana, la presentatrice è infine esplosa, passando la serata di ieri a replicare agli utenti che le facevano notare di “aver fallito” nella gestione del caso. Infatti, c’è chi la accusa di aver gestito male l’affare “canna” e soprattutto l’intervista ...

La Juventus vince 7-0 : “Il Sassuolo si è scansato” - lo avesse fatto il Napoli sarebbe calcio spettacolo! : Dopo una serie di partite in cui la Juventus aveva ottenuto i tre punti pur senza giocare bene, come accaduto ad esempio a Verona con il Chievo e a Cagliari, nella sfida di oggi con il Sassuolo si è vista finamente una Juventus che non ha sbagliato quasi nulla. La squadra bianconera ha sbranato gli uomini di Iachini, incappati sicuramente in una giornata nera soprattutto dal punto di vista difensivo. 7-0 il punteggio finale, l’ultima volta ...

Daniele Bossari/ Torna al Festivalbar? Filippa Lagerback : “Il suo percorso di rinascita è cominciato” : Daniele Bossari Torna al Festivalbar? Filippa Lagerback: “Il suo percorso di rinascita è cominciato”. Intanto devono organizzare il loro matrimonio (e sognano un secondo figlio).(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:55:00 GMT)