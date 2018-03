Il servizio Samsung Pay lanciato anche in Italia

Sta arrivando in Italia Samsung Pay : stato servizio al 26 gennaio - cos’è e come funziona : Ci sono importanti novità sul fronte Samsung Pay qui in Italia oggi 26 gennaio, perché l'aggiornamento di gennaio segnalato in queste ore dagli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 no brand (abbiamo dedicato un articolo specifico alla notizia) affermano che la patch porti con sé proprio l'app attesa da diversi mesi nel nostro Paese. Si tratta a conti fatti dell'alternativa proposta dal produttore coreano a Apple Pay, anche se occorrono ...