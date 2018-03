IL SEGRETO Una nuova casa per Candela | Severo e il loro bambino anticipazioni 22 marzo

L'ingrediente SEGRETO che accomuna Dark Souls - Crackdown - Zelda e Fez - articolo : I primi videogame che abbia mai giocato erano di memoria. Il mio nonno ne aveva in quantità. Giochi di società, principalmente. Ce n'era uno, in particolare, in cui ogni sedia del salotto diventava una stazione e i membri della famiglia diventavano treni. Lui rimaneva in piedi al centro della stanza e dirigeva i treni tra le stazioni e tu dovevi ricordarti quale treno eri e dov'era la stazione a cui eri diretto. All'età di cinque o sei anni lo ...

Il SEGRETO - trame 19-23/03 : arriva una tremenda notizia per Beatriz - eccola Video : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali riguardanti Il Segreto [Video], la serie iberica ambientata nel piccolo borgo di Puente Viejo. Cosa vedranno i telespettatori italiani negli episodi inediti che andranno in onda dal 19 al 23 marzo 2018? Per scoprirlo continuate a leggere l'intero articolo. Matias decide di lasciare definitivamente Beatriz Dos Casas Hernando e la moglie Camila, dopo aver scoperto che la loro figlia ha una tresca ...

Il SEGRETO trame maggio : Emilia e Julieta salvano una madre dal suicidio Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra che ha appena annunciato il ritorno di Candela. [Video] Gli ultimi spoiler ci svelano che Julieta Uriarte e Emilia Ulloa daranno prova di estremo coraggio quando aiuteranno una giovane madre in gravissime difficolta'. Anticipazioni ''Il Segreto'': il gesto eroico di Emilia e Julieta Le anticipazioni delle puntate [Video] ...

Il SEGRETO - puntate spagnole : una grave minaccia per Francisca : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Donna Francisca in pericolo Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca verrà minacciata dal suo nuovo capomastro. L’uomo prenderà il posto del fidato Mauricio. Graciano Larraz, questo il nome del nuovo capomastro, è un uomo instancabile, ligio al dovere ma non accondiscendente come Mauricio. Difenderà la ...

Il SEGRETO spoiler Spagna : Nicolas uccide un uomo dopo una confessione choc Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera scritta da Aurora Guerra che ha appena annunciato Carmelito versare in gravi condizioni. [Video] Le ultime novita' svelano che Nicolas Castaneda si rendera' protagonista di un terribile crimine dopo aver appreso una confessione su Mariana Castaneda. Anticipazioni ''Il Segreto'': Nicolas scopre che la moglie era incinta Le anticipazioni ...

Il SEGRETO/ Una donna misteriosa salva la vita alla piccola Juanita (Anticipazioni 5 marzo) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 5 marzo: una donna misteriosa salva Juanita che rischia di essere investita da un camion sotto gli occhi sconvolti di Nicolas.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Il SEGRETO anticipazioni aprile : una figura del passato tormenta Candela : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena raccontato di Dolores protagonista di uno scherzo imbarazzante. Gli ultimi spoiler ci svelano che Candela riceverà una visita che la riporterà indietro nel tempo. anticipazioni Il Segreto: Candela lascia Puente Viejo? Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto trasmesse ad aprile su Canale 5 svelano che tirerà aria di crisi tra ...

Il SEGRETO - fine marzo 2018 : Dolores costretta a fare una scelta : Ben ritrovati con un nuovissimo spazio dedicato all’appassionante sceneggiato spagnolo “Il Segreto di Puente Viejo”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra. Vi sveliamo che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 verso la fine di marzo 2018, Dolores sarà costretta a fare una scelta. Una lettera inaspettata per la pettegola di Puente Viejo Se non avete avuto modo di leggere gli articoli precedenti, vi riveliamo che ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018 : l’arrivo di una sconosciuta : Eccoci alle nuove anticipazioni relative alla soap Il Segreto. Nicolas sta facendo acquisti a La Puebla ed incautamente lascerà la figlia dentro la carrozzina, mentre entra in un negozio. La piccola Juanita verrà spinta da una persona che stava passando e per poco finirà sotto le ruote di un camion. Una sconosciuta però la salverà eroicamente, rischiando la sua vita, chi potrebbe essere? anticipazioni Il Segreto: Nicolas incontra una donna ...

IL SEGRETO/ Nazaria è una persona inaffidabile? Ecco il primo indizio (Anticipazioni 27 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 27 febbraio: Nazaria ha fatto credere a Mauricio di essere persona gentile e generosa. Ma davvero è sincera con lui? Ecco il primo indizio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:31:00 GMT)

Anticipazioni Il SEGRETO aprile 2018 : la tragica morte di una bambina - ecco chi : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto", lo sceneggiato che da pochi giorni in Spagna ha festeggiato il settimo anno di messa in onda su Antena 3. Ricordiamo ai nostri lettori che lunedì prossimo 5 marzo non verrà trasmesso l'appuntamento in prime time per dare spazio nuovamente al programma di Nicola Porro "Matrix". Ma cosa accadrà ad aprile 2018? Le Anticipazioni che arrivano da terra iberica ci rivelano che in paese avverrà ...