Il Rinoceronte bianco non è estinto | ma la sottospecie settentrionale sì

WWF - morto Sudan : era l’ultimo Rinoceronte bianco settentrionale - simbolo della drammatica perdita di biodiversità : l’ultimo individuo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. “Per il WWF oggi è un giorno di lutto. La scomparsa di Sudan non puo non essere ...

Addio Sudan - ultimo maschio di Rinoceronte bianco. Nel 2017 su Tinder era “lo scapolo piu’ desiderabile del mondo” : L’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo è morto all’età di 45 anni: con la scomparsa di Sudan, questo il nome dell’animale che viveva nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, rimangono solo due esemplari femmine di questa specie. L’annuncio, riporta la Cnn, è stato dato dalla ong ambientalista internazionale WildAid, secondo cui Sudan è stato soppresso dopo che un team di veterinari ha ...

