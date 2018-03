Il prossimo flagship di LG si chiamerà semplicemente LG G7 | secondo @evleaks

LG pronta ad abbandonare la serie G : il prossimo flagship non si chiamerà G7 : Ogni tanto il cambiamento fa bene, forse è questo che stanno pensando in LG in questi giorni, infatti la casa coreana sta pensando di abbandonare la serie G, da anni ormai la serie top di gamma di LG. La notizia viene proprio dalla stessa azienda, tramite qualche dirigente che ha reso pubbliche queste voci. Non si sa ancora cosa si cela dietro questa scelta radicale, perché cambiare nome ad una serie storica significa poter perdere clienti ...