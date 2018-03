Il pillolo contraccettivo per lui? Purtroppo serve ancora tempo : (Foto via Pixabay) Le parole più appropriate che dovremmo tenere a mente dopo la notizia rimbalzata nei giorni scorsi in merito al pillolo sono forse queste: serve (ancora) tempo. Per capire se abbiamo davvero trovato un analogo per lui alla pillola contraccettiva da anni disponibile per le donne, serviranno studi sul lungo termine. Ciò non toglie che la ricerca nel campo non sia viva e non produca risultati, ma andiamo con ordine, chiarendo ...